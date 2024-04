Steg mot enighet om vern av persondata i USA

Avtalen har som mål å begrense hva slags informasjon teknologiselskapene kan hente inn om brukerne og også å gi rett til å forhindre salg av persondata og kreve at den blir slettet. I tillegg krever den at brukerne blir informert om persondata blir overført til aktører i utlandet.

Det er den demokratiske senatoren Maria Cantwell og den republikanske kongressrepresentanten Cathy McMorris Rodgers som har kommet til enighet.

Kongressen har diskutert forslag til å beskytte amerikaneres persondata på nett siden minst 2019. Diskusjonene er drevet fram av bekymring for hvordan Facebook, Google og Tiktok behandler persondataen, men de har ikke ført fram før nå.

I en felles uttalelse sier de to folkevalgte at planen gir handelstilsynet FTC og delstatsmyndigheter rundt om i USA bred myndighet til å føre tilsyn og etablere «robuste ENFORCEMENT MECHANISMS for å holde overtredere ansvarlige», og at den enkeltes rett til å reise søksmål styrkes.

Tiltaket vil gi brukere muligheten til å bli unnlatt innsamling av persondata om et selskap endrer sine personvernsretningslinjer. Det innfører også et krav om samtykke før «sensitive data kan overføres til en tredjepart».

I tillegg vil det blant annet innføre krav om årlige gjennomganger av selskapenes algoritmer. Målet er å sikre at de folk, særlig unge, ikke utsettes for skade og diskriminering.

