Brasiliansk dommer beordrer etterforskning av Elon Musk

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes har beordret X, som Musk eier, til å blokkere flere kontoer som han mener bedriver desinformasjon. Musk har til gjengjeld anklaget dommeren for sensur.

I ordren heter det ifølge AFP at Musk gjør plattformen til et virkemiddel for kriminelle. Videre skriver dommeren at X må adlyde enhver rettsordre som er utstedt, også om å ikke reaktivere kontoer som høyesterett har blokkert. Om X ikke etterlever ordren om å blokkere kontoene, blir selskapet bøtelagt.

Moraes har de siste årene beordret stenging av flere kontoer på X, tidligere Twitter, som mistenkes for å spre desinformasjon.

Musk begynte lørdag å publisere flere anklager mot Moraes.

– Denne dommeren har skamløst og gjentatte ganger forrådt Brasils grunnlov og folk. Han bør gå av eller bli stilt for riksrett, skrev Musk. Han hevder videre at Moraes truer med å stenge folk ute fra plattformen, og skriver at «vi vil trolig miste all inntekt i Brasil og bli tvunget til å stenge våre kontorer der».

Moraes har de siste årene beordret stenging av flere innflytelsesrike kontoer i sosiale medier, de fleste av dem tilhørende støttespillere av ekspresident Jair Bolsonaro.

Bolsonaro ble i 2023 utestengt fra politikken i åtte år for å ha spredt desinformasjon om landets valgsystem. Avgjørelsen ble tatt av landets øverste valgmyndighet TSE, som ledes av Moraes.

