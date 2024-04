Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria mener Russlands forsvarsdepartement at planene vil være en provokasjon som vil gjøre havområdet til et område for geopolitisk konfrontasjon.

Departementet mener planene øker faren for skipstrafikken i området.

