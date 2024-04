Trump vil fjerne dommeren i hysjpengesaken

Ifølge Donald Trump utgjør det at dommeres datter jobber for et konsulentfirma med demokrater som klienter, en interessekonflikt.

Trump gjorde i fjor et lignende framstøt for å få fjernet dommeren, som avslo kravet etter at et etikkråd slo fast at datterens arbeid ikke førte til rimelige spørsmål om hans objektivitet.

– Kan ikke lenger bli oversett

I et brev som ble sendt til retten mandag og offentliggjort tirsdag, viser Trumps advokat til at rettssaken vil tjene dommerdatteren Loren Merchans firma, Authentic Campaigns, økonomisk.

– Det kan ikke lenger bli oversett at Authentics økonomiske interesser nyter fordeler av utviklingen i denne saken, skriver advokatene.

I et dokument til domstolen tirsdag ber statsadvokaten Alvin Braggs kontor om at dommeren ikke skal etterkomme Trumps ønske.

– Det er rett og slett ingenting nytt her som vil forandre på rettens tidligere konklusjon om at ingenting i denne sakførselen vil gi Authentic eller familiemedlemmer av rettens medlemmer direkte fordeler, ei heller domstolen, skriver påtalemyndigheten.

Rettssak 15. april

Trump sikter mot å forsinke rettssakene i alle de fire sakene mot seg til etter presidentvalget 5. november. Han nekter skyld i samtlige saker.

I den aktuelle saken er Donald Trump tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Straffesaken, som etter planen starter 15. april, er den første i historien mot en tidligere amerikansk president. Selv hevder Trump at saken er en heksejakt.

Mandag utvidet dommer Merchan munnkurven til Trump fra uka før til ikke bare å omfatte angrep på dommeren selv, men også hans familie. Det skjedde etter at den tidligere presidenten kom med falske beskyldninger mot dommerens datter i sosiale medier.

Les også: Trumps ferske angrep: – For en skam

Les også: Hevder Trump selger bibler for å finansiere rettssak mot pornostjerne

Les også: Topp-republikaneren advarer: – Da blir et Nato-land neste på listen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen