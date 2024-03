Hevder Trump selger bibler for å finansiere rettssak mot pornostjerne

Som kjent har ekspresident Donald Trump fått en utsettelse på å betale 175 millioner dollar etter bedrageridommen.

Samtidig har han for ikke lenge siden måttet punge ut i en annen sak. I mars fikk Trump en ankeobligasjon på 91,6 millioner dollar i det sivile søksmålet fra forfatter E. Jean Carroll, skriver AP News.

Hun hevder at Trump overfalt henne seksuelt på 1990-tallet og deretter ærekrenket henne da hun offentlig anklaget ham i 2019.

Trump benekter alle Carrolls påstander og anker saken.

Etter rettsmøtet om hysjpengene i saken som omhandler voksenfilmstjernen Stormy Daniels forrige mandag, ble Trump konfrontert med de økonomiske utfordringene han står overfor, av journalister utenfor rettsbygningen. Da avslørte han at han vurderer å bruke sine egne penger på valgkampanjen. Det skriver NBC News.

Det har ikke Trump gjort siden 2016.

Har 500 mill. i cash

Forrige fredag hevdet ekspresidenten i et innlegg på det sosiale mediet Truth Social, som han selv eier, at han har mer enn 500 millioner dollar i kontanter, men at han heller ville bruke det på presidentvalget enn på å betale bedrageridommen.

– Jeg har mye penger og et flott firma, sier Trump til NBC News.

– Jeg kan bruke mye penger på kampanjen min.

Den tidligere presidenten sa at New York-dommeren Arthur Engoron, som avsa dommen i bedragerisaken, ikke vil at Trump skal bruke pengene sine til å bli valgt.

– De vil ikke at jeg skal ta ut penger, sier Trump og henviser til både Engoron og advokaten Letitia James som i sin tid fremmet søksmålet mot ham.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Mangler penger

Samtidig har flere kilder beskrevet at det er et stort gap mellom størrelsen på henholdsvis Joe Biden og Donald Trump sine valgkampmidler.

– Vi kommer aldri til å kunne matche Biden dollar for dollar, sa en av Trumps valgkamprådgivere i et telefonmøte med journalister.

Han la skylden for forskjellen på «milliardærene» som støtter den sittende presidenten og ville tegne et bilde av at Trumps valgkamp finansieres av støttespillere fra arbeiderklassen.

– Trumps valgkamp drives fram av hundretusener av bidragsytere fra grasrota over hele landet, og jeg vil heller ha den støtten, for hver og en av dem stemmer, sa en annen valgkampmedarbeider.

– Hans sleipeste trekk til nå

Om det er på grunn av finansielle utfordringer eller ikke, har den republikanske presidentkandidaten lansert sin egen bibel i forbindelse med påsken.

– God hellig uke. La oss få Amerika til å be igjen. På vei mot langfredag og påske oppfordrer jeg dere til å skaffe dere et eksemplar av «God Bless the USA Bible», skriver Trump i et innlegg publisert på sin egen Truth Social-plattform, og henviser til en nettside som selger boken for 60 dollar, som tilsvarer cirka 650 norske kroner.

At Trump, som er tiltalt for å ha betalt penger til voksenfilmstjernen Stormy Daniels for at hun ikke skulle avsløre forholdet deres, nå har begynt å selge bibler, går selvsagt ikke upåaktet hen.

Flere TV-personligheter har kommentert det i uka som var.

– Hans sleipeste trekk til nå, sier programleder Seth Meyers i Late Night.

– Ja, fyren som nå stilles for retten for å ha betalt hysjpenger for å dekke over en affære med en pornostjerne, selger bibler, sa han, og spøkte med at de fleste av de 10 bud er strøket over, sier Meyers, som mener at Trumps kampanje ikke er politisk motivert.

– Det er et venture opprettet i et forsøk på å komme seg ut av fengselet.

Meyers sa også at Trump «åpenbart ikke bryr seg om å gjøre Amerika stort igjen».

Programleder Stephen Colbert på The Late Show. (Skjermdump / You Tube)

Også Stephen Colbert, programleder for The Late Show, kommenterer Trumps bibel. Han sier den er «akkurat som alle andre gode bøker, bortsett fra at den har en midtsidepike».

– At han selger boken er ingen overraskelse, gitt at det å tjene penger er Trumps religion, sier programlederen og påpeker at selv om den hellige teksten er offentlig tilgjengelig, vil folk sikkert betale de drøyt 600 kronene Trump krever for sin versjon av bibelen.

Trump har hevdet at han har et stort antall bibler i huset sitt.

– Han må ha reservebibler fordi hver gang han holder en, går den opp i flammer, spøker Colbert.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Eks-general om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen