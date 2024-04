Kraftigste jordskjelv på 25 år – fire døde

Taiwans regjering opplyser at dødstallet er fire, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Japans meteorologiske institutt meldte først at skjelvet onsdag hadde en styrke på 7,5, men dette ble noe senere oppjustert.

Taiwans meteorologiske myndigheter oppgir styrken til å være 7,2. Skjelvet rammet rundt klokka 8 onsdag morgen lokal tid, noe som tilsvarer klokka 2 norsk tid.

Vitner melder ifølge nyhetsbyrået Reuters om at det kraftige skjelvet var merkbart i Taiwans hovedstad Taipei, der strømmen er borte i flere områder.

Bygninger har rast

Bygninger meldes å ha rast sammen i byen Hualien på østkysten av Taiwan. Landets medier rapporterer om innesperrede folk. Ifølge statlige medier er skjelvet det kraftigste til å ramme landet på 25 år.

Industrigiganten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) har evakuert ansatte fra produksjonslinjer etter jordskjelvet, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Tsunamivarsel

Ifølge den japanske kringkasteren NHK var en tsunami med en høyde på tre meter ventet å nå kysten av Okinawa klokka 10 lokal tid. Varselet ble imidlertid nedgradert noe senere av Japans meteorologiske institutt, som opplyste av bølgene kunne få en høyde på én meter. Ved 11-tiden var varselet hevet.

Det amerikanske varslingssenteret Pacific tsunami Warning Center kunngjorde like etter klokka 4 natt til onsdag norsk tid at faren i det store og hele var over.

Ifølge japanske meteorologimyndigheter var skjelvet veldig grunt.

Også Filippinene

Ifølge Filippinenes seismologiske senter kunne kystområder mot Stillehavet få «høye tsunamibølger». Folk ble bedt om å ta seg til høyereliggende områder eller lenger inn i landet. Også der ble tsunamivarselet senere avblåst.

Kinesiske myndigheter melder at skjelvet var merkbart i Fujian-provinsen og i Shanghai.

Forholdet mellom Kina og Taiwan er anspent, og Kina anser øya som en del av sitt territorium. Etter jordskjelvet har Kinas kontor for Taiwan-anliggender uttrykt sterk bekymring og tilbudt seg å sende hjelp.

