Blinken vil ha etterforskning av angrepet som drepte sju hjelpearbeidere i Gaza

– Vi har snakket direkte med den israelske regjeringen om denne spesielle hendelsen. Vi har oppfordret til en rask, grundig og uavhengig etterforskning for å forstå nøyaktig hva som skjedde, sa utenriksministeren på en pressekonferanse i Paris tirsdag.

Han understreker at hjelpearbeidere alltid må beskyttes.

Uttalelsen fra USA kommer etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet at det var et «utilsiktet angrep av israelske styrker» som drepte sju hjelpearbeidere på Gazastripen mandag.

De sju jobbet for den USA-baserte organisasjonen World Central Kitchen (WCK) og hadde losset tonnevis av mat som skulle deles ut i byen Deir al-Balah sentralt på Gazastripen.

– Dette skjedde i krigstid. Vi skal undersøke dette grundig, vi er i kontakt med myndighetene i landene til de drepte, og vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at dette ikke skjer igjen, sa Netanyahu tidligere tirsdag.

Det israelske militæret (IDF) har også sagt at de skal granske hendelsen «på høyeste nivå» og omtaler det som har hendt som tragisk.

