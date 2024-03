Zelenskyj: Uten amerikansk bistand må vi trekke oss tilbake

– Hvis vi ikke får støtte fra USA, betyr det at vi ikke har noe luftvern, ingen Patriot-raketter, ingen jammere for elektronisk krigføring og ingen 155-millimeters artillerigranater, sier han til Washington Post i et intervju publisert fredag kveld norsk tid.

– Det betyr at vi kommer til å gå tilbake, trekke oss tilbake, skritt for skritt. Vi prøver å finne en måte å ikke trekke oss tilbake på.

En stor amerikansk hjelpepakke til Ukraina har kjørt seg helt fast i Kongressen. Republikanerne har nektet å godkjenne den nye hjelpepakken før det blir enighet om nye sikkerhetstiltak langs USAs grense mot Mexico.

Hjelpepakken skal være på rundt 60 milliarder dollar.

Forrige uke var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Kyiv. Der gjentok han lovnadene om at pakken kommer.

– Fra vårt perspektiv har vi stor tro på at vi skal få dette gjort. Vi skal få denne hjelpen til Ukraina, sa Sullivan til pressen i Kyiv.

