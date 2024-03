Beyoncé tar med Beatles og Dolly Parton på countryplate

Det har lenge gått rykter om at «Jolene» var med på albumet «Country Carter», som i disse dager slippes i land etter land. Og det stemte altså til gagns, og Parton selv har lest inn en kort introduksjon.

En annen countrylegende som har lånt bort stemmen sin for å introdusere et av de 27 sporene på albumet, er Willie Nelson. Også Miley Cyrus, de svarte countrystjernene Tanner Adell og Willie Jones samt rapperen Post Malone er med på listen over gjesteopptredener.

Det spares med andre ord ikke på noe når Queen Bey satser på country. Selv vil hun ikke omtale «Country Carter» som et countryalbum, men som et Beyoncé-album. Før hele albumet var ute, har fansen kunnet lytte til Texas hold 'em» og «16 carriages», som allerede har funnet veien til toppen av hitlistene.

Beyoncé har også funnet plass til en Beatles-låt på den nye platen, nærmere bestemt «Blackbird». Paul McCartneys låt fra 1968 handler om ni svarte tenåringer som begynte på det som hadde vært en skole kun for hvite i Arkansas på 1950-tallet.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»