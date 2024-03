Senegal: Tidligere statsminister Ba erkjenner valgnederlag

Erkjennelsen kommer én dag etter valget. Ba, som representerer den dagens regjeringskoalisjon, gratulerte Faye og ønsket ham lykke til.

Dermed har ordlyden fra regjeringen endret seg siden de tidligere natt til mandag norsk tid sa at valget var langt fra over, og at de forventet en ny valgrunde.

43 år gamle Faye, som støttes av den populære opposisjonslederen Ousmane Sonko, har lovet å beskytte Senegal mot korrupsjon og innblanding fra utenlandske makter, som tidligere kolonimakten Frankrike.

Sonko ble i januar utestengt fra å stille til presidentvalget på grunn av en tidligere dom, og Faye stilte i hans sted.

Fayes team har ikke kommentert Bas erkjennelse ennå.

Valget fant sted flere uker senere enn planlagt etter at president Macky Salls mislykkede forsøk på å utsette det til slutten av året utløste voldelige protester.

Les også: Eks-general advarer: – Ukraina taper denne krigen

Les også: Selv en garvet utenriksjournalist sitter med tårer i øynene