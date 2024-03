Zelenskyj sier Putin vil gi Ukraina skylden for Moskva-angrepet

Volodymyr Zelenskyj uttalte seg lørdag kveld for første gang om terroraksjonen i utkanten av Russlands hovedstad Moskva kvelden før.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (WOLFGANG RATTAY/AFP)

Minst 133 mennesker ble drept da væpnede menn åpnet ild i en fullpakket konserthall som de deretter satte fyr på, ifølge russiske myndigheter.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg skylden for angrepet. Russlands president Vladimir Putin har ikke utpekt noen ansvarlige, men har blant annet hevdet at gjerningsmennene forsøkte å flykte i retning Ukraina.

Les også: 133 døde etter terrorangrepet i Moskva – Russland sier angriperne er tatt

Les også: Eks-general advarer: – Ukraina taper denne krigen

Les også: Bildt om Putins krig: – Sannhetens øyeblikk for Europa