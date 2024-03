Nytt amfibium oppkalt etter Kermit the Frog

Den vesle krabaten er i slekt med det som skulle bli både frosker, salamandere og ormpadder, og har fått navnet Kermitops gratus. Skapningen levde altså før dinosaurene.

Kermitops betyr Kermit-ansikt.

Calvin So, en doktorgradsstipendiat ved George Washington University i Washington DC, som var hovedforfatter bak studien som navnga den lille krabaten, hadde følgende å si, ifølge The Guardian:

– Å bruke navnet Kermit har store konsekvenser for hvordan vi kan snevre gapet mellom vitenskapen gjort av paleontologer og offentligheten. Nettopp fordi dette dyret er en fjern slektning av amfibiene, og Kermit er et moderne amfibium-ikon, så var Kermit det perfekte navnet.

Amfibier er en klasse av virveldyr. Amfibier omfatter for eksempel frosker og salamandere, skriver snl.no.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble fossilen utgravd allerede i 1984, men har ikke blitt studert nært nok før nå.

Kermitops var ifølge nyhetsbyrået ikke store skapningen. Den hadde et rundt fjes, likt frosker, og forskerne tror den var omtrent like stor som en salamander, det vil si 15–18 centimeter. Den skal antakeligvis ha livnært seg på insekter, likt sine barnebarn.

Navnebroren Kermit ble først kjent på amerikansk TV gjennom dukketeater-skaperen Jim Henson i USA på 50-tallet i form av The Muppets. Han skulle riktig nok ikke bli ordentlig kjent før på slutten av 60-tallet, da han dukket opp i Sesam Stasjon. Sesam Stasjon er et kjært minne for nordmenn som vokste opp på 90-tallet, da serien Sesam Stasjon var å se på Barne-TV gjennom hele tiåret.

Andre nordmenn husker kanskje Kermit aller best fra The Muppet Show som ble sendt på NRK på 1980-tallet.

Jim Henson, skaperen av "Muppets" med Kermit. (SCANFOTO/NTB)

Kjente navn

Den formelle tradisjonen for å navngi dyr og planter på latin startet med den svenske naturforskeren Carl von Linné. Som student i Nederland utformet han der et klassifiseringssystem for dyr og planter, som ble navngitt på latin. Forskere benytter seg fremdeles av denne typen navngiving den dag i dag, ifølge Britannica.

Et annet eksempel er for eksempel trefrosken Hyloscirtus tolkieni, som ble funnet i Ecuador i 2023. Den er oppkalt etter den folkekjære britiske forfatteren J.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes Herre.

