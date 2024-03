Biden ber for prinsesse Kate

– Jill og jeg slutter oss til millioner av mennesker verden rundt som ber deg, prinsesse Kate, om at du blir frisk, skriver Biden på X natt til lørdag norsk tid.

Fredag kveld la prinsessen ut en video i sosiale medier der hun slapp nyheten om kreftdiagnosen.

– Dette kom selvfølgelig som et stort sjokk, og William og jeg har gjort alt vi kan for å bearbeide og håndtere dette privat for barnas skyld, sier Kate på videoen.

– Det har vært utrolig krevende måneder for hele familien, men jeg har et fantastisk helseapparat som tar godt vare på meg, sier 42-åringen.

Den siste tiden har britisk presse skrevet mye om Kate, og ryktene har florert om hennes helsetilstand. Hun ber nå om ro til å gjennomføre behandlingen.

– Jeg er i god form og blir sterkere for hver dag, forsikrer prinsessen.

