Nytt veggmaleri av Oslo-aktuelle Banksy i London

Bildet viser en kvinne som står med høytrykksspyler som tilsynelatende har dekket veggen i grønn maling. Den grønne malingen fremstår som bladene på et kraftig trimmet kirsebærtre som står i forgrunnen.

– De friske grønnfargene representere vårt kjære Islington, og selvfølgelig St. Patrick’s Day, som er en hyggelig og trivelig hendelse, sier en dame i nabolaget ifølge NTB.

Den livlige fargebruken passer inn med fargene som byrådet i Islington bruker på gateskilt i området.

– Måten det er gjort på, men malingen som renner ned, minner meg litt om en sørgepil. Kanskje det skjuler seg et budskap om miljøet her, med det store døde treet i forgrunnen, sa lokale Lidia Guerra til The Guardian.

Ikke mye er kjent om den mystiske kunstneren. Ifølge BBC var det først i Bristol på 90-tallet av Banksys stensiler dukket opp for første gang. Siden da har kunstverkene hans dukket opp verden over.

Aktuell med utstilling

For tiden er kunstneren aktuell med utstillingen «The Mystery of Banksy – A Genius Mind» på Økernsenteret i Oslo, ifølge NTB.

Utstillingen, som åpnet 22. februar, viser fram nærmere 150 reproduksjoner av gatekunstnerens verker. Ifølge nettsiden er utstillingen ikke godkjent av Banksy selv, grunnet hans anonyme status.

1,4 millioner personer har besøkt utstillingen siden den åpnet i München våren 2021. Den har siden vært innom både Wien, Berlin, Zürich, Hamburg og Malmö.

Den britiske kunstnerens identitet er forblitt en godt bevart hemmelighet, til tross for at hans kunststunt har vekket stor oppmerksomhet internasjonalt i en årrekke. Det er imidlertid antatt at han er en mann 45-50- alderen som er fra Bristol i England.

Kjøpesenteret på Økern på Oslos østkant har stått tomt etter at det ble lagt ned i 2015. De siste årene har det blitt benyttet til blant annet kulturarrangementer som teater og konserter, skriver NTB.

Utstillingen holder åpent også i påsken.

