«Squid Game»-stjerne dømt for overgrep

Skuespilleren ble fredag dømt til åtte måneders betinget fengsel. Suwon-domstolen i Seongnam i Sør-Korea har også dømt ham til å fullføre 40 timer med undervisning om seksuell vold.

Overgrepene skal ha skjedd da O oppholdt seg i et landlig område i Sør-Korea for en teaterforestilling i 2017. Et av overgrepene skal ha skjedd på en tursti, mens det andre skal ha skjedd foran den fornærmede kvinnens bolig, ifølge domstolen.

79-åringen ble i 2022 den første sørkoreaneren som vant Golden Globe-prisen for beste mannlige birolle i en TV-serie. Han vant prisen for sin rolle som en tilsynelatende sårbar gammel mann i Netflix' dystopiske thriller «Squid Game».

«Squid Game», en serie som skildrer en mørk verden der marginaliserte mennesker blir tvunget til å konkurrere i dødelige versjoner av tradisjonelle barnespill, ble en umiddelbar suksess på Netflix da den ble lansert i 2021.

Mindre enn fire uker etter premieren hadde serien tiltrukket seg svimlende 111 millioner seere.

Seriens suksess har forsterket Sør-Koreas stadig større innflytelse på global populærkultur, etter at landet vant global berømmelse for K-pop-bandene BTS og Black Pink og den Oscar-vinnende filmen «Parasite».

Flere personer i Sør-Koreas filmindustri, inkludert den avdøde filmskaperen Kim Ki-duk og skuespiller Cho Jae-hyun, har blitt anklaget for seksuelle overgrep.

