Skipet Open Arms har ankommet Gaza med nødhjelp

Open Arms la ut fra Larnaka på Kypros tirsdag, slepende på en lekter lastet med blant annet mel, ris, tunfisk, linser og annen mat.

Transporten er organisert av spanske Proactiva Open Arms og World Central Kitchen (WCK), en hjelpeorganisasjonen grunnlagt av den spansk-amerikanske kjendiskokken José Andrés.

– Vi er det første skipet som åpner denne humanitære maritime korridoren som vil bidra med mat som kan lindre den ekstreme situasjonen som millioner av mennesker på Gazastripen lider under, skriver Proactiva Open Arms på X.

Lossingen er i gang

– World Central Kitchen losser nå lekteren som har lagt til en brygge, sier organisasjonens talsperson Linda Roth.

Det spanske nyhetsbyrået EFE bekreftet fredag kveld at lossingen var i gang.

– De losser ved hjelp av en kranbil, opplyste kilder om bord i Open Arms til EFE.

Forbereder ny skipslast

Den provisoriske brygga er satt i stand de siste dagene, og WCK opplyser at de alt forbereder en ny skipslast med nødhjelp fra Kypros til Gaza der innbyggerne ifølge FN trues av hungersnød.

– Jeg vil at vi skal etablere en motorvei til havs der nødhjelpen kan strømme, sier WCKs leder Erin Gore.

En talsmann for organisasjonen, Juan Camilo Jiménez, opplyser til EFE at en last på 400 tonn nødhjelp til Gaza nå blir gjort klar i havnen i Larnaka.

