Israel avviser å stå bak angrep mot folk som ventet på nødhjelp

Ifølge myndighetene ble åtte drept i et luftangrep mot et senter for utdeling av nødhjelp i Nuseirat-leiren sentralt på Gazastripen.

Videre heter det at minst 21 ble drept og mer enn 150 såret da det ble åpnet ild mot en folkemengde som ventet på lastebiler med nødhjelp i en rundkjøring i Gaza by.

Det israelske militæret avviser å ha åpnet ild mot folkemengden.

– Meldinger i pressen om at israelske styrker angrep flere titalls innbyggere på Gazastripen på et senter for utdeling av nødhjelp er uriktige, heter det i en kort uttalelse.

Videre melder militæret at de gjør grundige analyser av hendelsen.

Desperat nødhjelpsbehov

Som følge av krigen på Gazastripen har mesteparten av de 2,3 millioner innbyggerne blitt fordrevet. Det har flere ganger blitt kaos og død i forbindelse med utdeling av nødhjelp, da utsultede mennesker har kjempet om å få mat.

29. februar meldte palestinske helsemyndigheter at mer enn 100 palestinere var skutt og drept av israelske styrker mens de ventet på å få utlevert nødhjelp i Gaza by.

Israel skyldte dødsfallene på at folkemengden hadde omringet bilene med nødhjelp, og sa at folk hadde blitt trampet i hjel og overkjørt

Prisene er skyhøye på det vesle som fins av matvarer i Gaza, og stadig færre har ifølge FN råd til mer enn ett måltid om dagen. Mange går uten mat i dagevis, og ifølge FN dør palestinske barn av sult.

Israel nekter ifølge FN å slippe inn nok nødhjelp, og USA og flere andre land har begynt med flyslipp.

Angrep

I Deir al-Balah, som også ligger sentralt på Gazastripen, ble ni personer drept da en bolig ble truffet av en israelsk rakett, ifølge helsearbeidere. Beboere sier at israelske luft- og bakkeangrep vedvarte utover kvelden og natta rundt om på Gazastripen, inkludert i Rafah i sør, der mer enn en million fordrevne søker dekning.

Krigen begynte da Hamas-krigere brøt seg gjennom de israelske sperringene og angrep det sørlige Israel 7. oktober. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Følgelig er mer enn 31.000 palestinere drept og nærmere 73.000 såret, ifølge palestinske helsemyndigheter.

