Boeing-varsler funnet død

Det bekrefter rettsmedisineren i Charleston County overfor BBC mandag.

John Barnett jobbet i Boeing i 32 år. De siste sju årene før han pensjonerte seg i 2017, jobbet han som kvalitetssjef ved fabrikken i North Charleston som produserer 787 Dreamliner.

I 2019 fortalte Barnett til BBC at arbeidere under press bevisst hadde montert deler som ikke holdt mål på flyene på fabrikken. Han sa også at oksygensystemene hadde store feil, som kunne bety at én av fire oksygenmasker ikke ville fungere i en nødsituasjon.

Han gikk dermed til søksmål mot selskapet etter at han pensjonerte seg.

Bare dager før Barnett ble funnet død, hadde han gitt flere bevis til saken.

Lørdag 9. mars skulle han møte i avhør, men møtte ikke opp. Han ble samme dag funnet død i bilen sin utenfor hotellet han bodde på, med det som ifølge den rettsmedisinske rapporten var et «selvpåført sår».

Les også: Mitt Romneys klare svar om Trump: – Nei, nei, nei