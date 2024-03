Oscar-grep for å sikre seerfest – starter showet tidligere søndag

Et av trekkplastrene som Oscar-arrangørene ønsker å lokke seerne med, er fremføringen av de fem Oscar-nominerte filmlåtene.

I den ene enden av skalaen skal et kor forsterket med trommeslagere fra Osage-stammen fremføre «Wahzhazhe (A Song For My People)» sammen med komponist og sanger Scott George – som er Oscar-nominert som første urinnvåner i denne kategorien.

Så går det via Billie Eilish og hennes «Barbie»-låt «What Was I Made For» over til skuespiller og sanger Ryan Gosling, som ifølge Deadlines kilder får selskap av hele 65 mannlige dansere for å fremføre den småtriste «I'm Just Ken».

– Det blir stort, virkelig stort, lover Raj Kapoor, en av Oscar-showets tre produsenter og hovedmanusforfatter, overfor bransjenettstedet.

Trøtt gammel mann

Et annet grep er å starte Oscar-showet én time tidligere enn før for å fange opp at flest mulig seere også på østkysten følger med når siste Oscar deles ut, i den gjeve kategorien Beste film. Det er nemlig tre timers tidsforskjell fra vest til øst.

For at TV-publikum ikke skal skru på til vanlig tid, har TV-kanalen ABC kjørt annonser med programleder Jimmy Kimmel – som påpeker at Oscar er blitt 96 år gammel «og vil til sengs til anstendig tid». Her hjemme må Oscar-ivrige nordmenn holde seg våken til utpå natten.

Strømmetjenesten til Disney skal sende Oscar-showet direkte, med sendestart klokken 23.30 søndag 10. mars.

Kjente filmer

Håpet er at det fornyede Oscar-showet, planlagt å vare tre og en halv time, skal oppleve det samme som en rekke av de andre prestisjetunge prisgallaene som TV-sendes. Seertallene for nylige prisutdelinger som Golden Globes, Critics Choice Awards og Grammy har nemlig vært oppmuntrende.

En annen faktor er at det har vært et fenomenalt år for Hollywood-filmer. Dragere som «Barbie» og «Oppenheimer» er til sammen er oppe i 21 nominasjoner, påpeker en annen av produsentene, Molly McNearney, overfor ABC News.

– Vi har flotte filmer som publikum hjemme i stuene er godt kjent med, noe som gjør vår jobb lettere, sier hun.

Fjerde gang

McNearney sier at den største utfordringen er å holde takten – og ikke sakke av på tempoet. 23 priser skal utdeles, fem låter fremføres. Noen vitser, men ikke lange, skal ytres av ektemannen Jimmy Kimmel, som er i ilden som Oscar-vert for fjerde gang. Da han ledet Oscar-showet i fjor, så 18,7 millioner amerikanere på – og det er det beste seertallet på flere år.

Kimmel røper overfor nyhetsbyrået AP en av sine forhåpninger: At det midt oppi alle favorittene skal dukke opp uventede vinnere og folk man aldri har hørt om.

– Det skaper de virkelig store øyeblikkene.

Tredje produsent ut, Katy Mullan, erklærer overfor Deadline at Oscar-showet er blant de siste virkelig store, popkulturelle øyeblikkene som samler mange rundt TV-skjermene.

– For øyeblikket er det større interesse for disse digre liveøyeblikkene enn på mange år. Det er samseing på sitt beste, sier hun.

