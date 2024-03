Great Barrier Reef rammet av hett hav – store skader på verdens største korallrev

Igjen er verdens største korallrev rammet av såkalt massebleking. Det opplyste australske myndigheter fredag.

– Klimaendringene er den største trusselen mot korallrev verden over. Great Barrier Reef er intet unntak, sier miljøminister Tanya Plibersek i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hvis ikke temperaturene synker og blekingen avtar raskt, kan koraller dø. Undersøkelser pågår for å få oversikt over skadene så langt. Men det er allerede påvist store skader på en del av revet som er 1100 kilometer langt, ifølge The Great Barrier Reef Marine Park Authority.

– Forferdelig

Situasjonen rammer blant annet sørlige deler av revet, hvor flere hundre år gamle koraller er bleket.

– Det er forferdelig. Utrolig. Vannet er altfor varmt, sier Diana Kleine fra CoralWatch ved University of Queensland til The Guardian.

Kleine har undersøkt koraller ved Heron Island, sør på Great Barrier Reef. Her er hetepåkjenningen for korallene den største som noen gang er registrert.

Fire meter brede kuleformede koraller, som bruker hundrevis av år på å vokse, er nå kritthvite. Det betyr at de er svekket og risikerer å dø.

Lyle Vail ved en forskningsstasjon i den nordlige delen av korallrevet forteller at et mindre antall koraller allerede har bukket under.

Ikke tidligere rammet

– Denne blekehendelsen pågår i et område der korallene ikke tidligere har vært utsatt for disse ekstreme temperaturene, sier Richard Leck fra miljøorganisasjonen WWF.

Også verdens sørligste korallrev, ved Lord Howe Island utenfor New South Wales, er rammet.

Hvis temperaturene synker i løpet av noen uker, kan korallene kvikne til igjen. Noen arter har tidligere vist seg å være relativt motstandsdyktige mot høy varme.

Men om varmen vil avta, er usikkert. Gjennomsnittstemperaturen i verdenshavene har i snart et år ligget langt over de varmeste nivåene som noen gang før er registrert. Værfenomenet El Niño antas å bidra til situasjonen, i tillegg til den globale oppvarmingen.

Halve kloden utsatt

Tidligere denne uken advarte amerikanske myndigheter om at korallrev over hele den sørlige halvkule står ved randen av massebleking. Dette kan bli det verste tilfellet av korallbleking noensinne, opplyste National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) til nyhetsbyrået Reuters.

Rapporter om bleking kommer blant annet fra Amerikansk Samoa, i tillegg til Great Barrier Reef.

På verdensbasis dekker tropiske korallrev på grunt vann et område på størrelse med halve Frankrike. Selv om dette bare er en liten del av havet, anslås det at hele 25 prosent av alle marine arter enten lever på korallrev eller er avhengige av dem.

Korallrev sammenlignes derfor ofte med de svært artsrike regnskogene. I mange tropiske land er revene dessuten viktige for turistnæringen.

Dystre utsikter

Utsiktene for mange av de korall-avhengige artene er imidlertid usikre. Forskere frykter at en stor del av verdens korallrev vil dø i løpet av noen tiår som følge av den globale oppvarmingen.

Den første masseblekingen på Great Barrier Reef var i 1998. Deretter inntraff fenomenet i 2002, 2016, 2017, 2020 og 2022.

I 2020 anslo forskere at halvparten av korallene som opprinnelig dekket revet, hadde gått tapt.

Great Barrier Reef strekker seg over et område som er 2300 kilometer langt utenfor østkysten av Australia. Samlet sett regnes revet som verdens største struktur laget av levende organismer.

Bleking av koraller skjer ved høye temperaturer når de virvelløse koralldyrene støter bort alger som de er avhengige av for å overleve.

