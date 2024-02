USA innfører over 500 nye sanksjoner mot Russland

Sanksjonene skal ramme landets forsvarsindustri, landets finanssektor og enkeltpersoner tilknyttet regimekrigeren Navalnyjs fengsling, ifølge en uttalelse fra USAs president Joe Biden.

Sanksjonene blir innført en uke etter at Navalnyj ble meldt død. Tidligere i uken sa Biden at sanksjonene er «rettet mot Putin, som er ansvarlig for hans død».

– Sanksjonene skal sørge for at Putin betaler en enda høyere pris for sin krigføring i utlandet og undertrykking på hjemmebane, heter det i fredagens uttalelse.

Energiproduksjon og finans

USA har bedt om full åpenhet fra Russland om hva som forårsaket den fengslede regimekritikeren Navalnyjs død.

Flere av sanksjonene skal ramme landets energiproduksjon og eksport, blant annet et stort naturgassprosjekt i Sibir.

Det russiske betalingssystemet Mir rammes også. Ifølge USA har selskapet gjort det mulig for Russland å skape et finansielt system for å omgå sanksjonene.

En rekke enkeltpersoner er oppført på listen, blant annet folk som ifølge USA er involvert i tvangsforflytning av ukrainske barn og prorussisk indoktrinering.

Rammer kinesiske selskaper

På fredagens sanksjonsliste er også et titalls banker, investeringsselskaper og teknologiselskaper.

Nær 100 av sanksjonene rettes mot foretak utenfor Russland som bidrar til krigføringen ved å omgå eksisterende regelverk og sanksjoner, ifølge Biden. Disse foretakene er basert i Kina, Tyrkia, Emiratene og Kasakhstan.

Blant annet rammes seks kinesiske selskaper som selger elektronikk til Russland. Fra flere av landene rammes agenturer for fly- og kjøretøykomponenter.

– Går tom for ammunisjon

Ukraina har imidlertid stort behov for mer militærstøtte, men Biden sliter med å få mer Ukraina-støtte godkjent i Kongressen.

– To år inn i krigen fortsetter det ukrainske folket å kjempe med stort mot. Men de går tom for ammunisjon. Ukraina trenger mer støtte fra USA for å holde stand mot Russlands ustoppelige angrep, sier Biden fredag.

Derfor må Representantenes hus godkjenne støttepakken til Ukraina, fremholder presidenten nok en gang.

