ADHD kan ha gitt fordeler i fortidens jeger- og sankersamfunn

Uoppmerksomhet og impulsivitet er symptomer som ofte forbindes med ADHD.

Disse symptomene forstås ofte som en nevrologisk forstyrrelse, men ny forskning antyder at nettopp disse egenskapene kan ha vært viktig for menneskets evolusjon, skriver The Guardian.

Bær, busker og impulsivitet

I en studie gjort av blant annet David Barack, forsker ved University of Pennsylvania, lot de 457 voksne spille et sanke-spill på en datamaskin.

De hadde åtte minutter på seg til å sanke så mange bær som mulig fra ulike busker, plassert med ulikt mellomrom. Buskene ga færre bær hver gang de ble plukket. Deltakerne kunne dermed fortsette å sanke bær fra den samme busken, eller finne nye klynger med busker. Dette ville koste dem tid.

Deltakerne gikk også gjennom tester designet for å kartlegge typiske ADHD-symptomer. 206 av deltakerne scoret høyt på disse. Forskerne fant at disse deltakerne brukte kortere tid på hver klynge med busker, og det var med andre ord større sannsynlighet for at de fortsette videre etter nye busker. Det var disse deltakerne som endte opp med flest poeng.

Til The Guardian sier David Barack at dette kan si noe om hvorfor ADHD er mer utbredt ut fra tilfeldige genetiske mutasjoner enn man kanskje skulle tro. Og at trekk som uoppmerksomhet og impulsivitet, faktisk kan ha vært viktige for menneskets evolusjon.

– Hvis disse trekkene faktisk var negative, skulle man tro at de ville bli selektert bort i løpet av menneskets utvikling. Funnene våre er et første datapunkt som tyder på at disse kan ha fordeler i visse valgsituasjoner.

En historisk fordel?

Professor Michael J Reiss ved University College London har sammen med kolleger sett på hvordan det å se på ADHD gjennom evolusjonære briller kan gi oss en bedre forståelse av diagnosen.

De har argumentert for at selv om ADHD ofte forbindes med negative konsekvenser, kan det faktisk være til hjelp i situasjoner der fysisk aktivitet og raske beslutninger har vært viktig.

Reiss tror ADHD kan ha gitt en stor fordel i tidligere jeger- og sankersamfunn.

– ADHD kan være et stort problem, men det er først og fremst et problem i dagens samfunn, sier han til The Guardian.

