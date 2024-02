Nasser-sykehuset ute av drift

Det er nå bare fire personer som tar seg av de 200 pasientene som ennå befinner seg på det som har vært Gazas største fungerende sykehus, ifølge en talsperson for helsedepartementet, Ashraf al-Qedra.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, skriver på X/Twitter at WHOs folk i flere dager ikke har fått lov å gå inn i sykehuset for å sjekke pasienter og personale eller levere drivstoff, trass i at de er kommet fram og befinner seg rett utenfor.

Han skriver at 20 av de 200 pasientene som er på sykehuset, trenger umiddelbar overføring til andre sykehus.

– Dødsdom for befolkningen

– Sykehus-komplekset Nasser er ryggraden for helsetjenestene i Sør-Gaza, og at sykehuset ikke lenger er operativt, er en dødsdom for hundretusener av palestinere som er fordrevet i Khan Younis og Rafah, sier al-Qedra.

Nasser-sykehuset har vært under beleiring av israelske styrker denne uka, og IDF sier at spesialstyrker fortsatt er i aksjon i og rundt Nasser-sykehuset, angivelig på jakt etter Hamas-krigere, våpen og likene til antatt døde israelske gisler.

Alle Gazas sykehus har vært særlig utsatt for israelske angrep siden krigen startet, og de fleste er nå ute av drift på grunn av kamper og mangel på drivstoff.

Dermed er Gazas 2,3 millioner innbyggere nesten uten helsetilbud. 85 prosent av dem er fordrevet fra sine hjem, titusener er såret og trenger helsehjelp, mange er syke og trenger annen helsehjelp, og stadig flere lider av sult.

Jakter på militante

Israels militære (IDF) sier at flere titalls militante palestinere er drept, at store mengder våpen er beslaglagt, og at et hundretall mistenkte er pågrepet i operasjoner rundt Nasser-sykehuset i Khan Younis i løpet av natt til søndag.

Palestinas Røde Halvmåne melder at Israel også har skutt artillerigranater mot tredje etasje av al-Amal-sykehuset i Khan Younis.

De siste dagene har de israelske styrkene vært engasjert i kamper på bakken i Khan Younis-området, der bakkestyrker har hatt støtte av stridsvogner og fly, ifølge IDF.

Dødstallet øker stadig

Søndag ble det meldt at dødstallet i Gaza siden krigen startet 7. oktober, er økt til 28.985, og at rundt 127 mennesker ble drept siste døgn.

I tillegg er 68.883 mennesker såret som følge av de israelske angrepene. I løpet av de siste 24 timene vokste tallet på sårede med 205, ifølge helsedepartementet i Gaza.

Ytterligere flere tusen mennesker ligger trolig begravet i ruiner av bombede bygninger, uten at det er mulig å grave dem fram på grunn av den pågående krigen.

Al Jazeera meldte at minst 50 mennesker ble drept i luftangrep over hele Gazastripen natt til søndag.

Ifølge helsevesenet i Gaza ble seks mennesker, inkludert en kvinne og tre barn, drept i et luftangrep i Rafah, og fem menn ble drept i et annet luftangrep Khan Younis. I Gaza by ble sju mennesker, blant dem tre kvinner, drept da en bolig ble bombet