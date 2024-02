Nederlandsk dom stopper våpensalg til Israel. Den kan påvirke Norge

En ny dom setter en foreløpig stopper for salg av F-35-jagerflydeler fra Nederland til Israel. Den skaper usikkerhet om norsk våpeneksport.

Utenriksdepartementet har ikke oversikt over konsekvensene for Norge og norske selskaper som leverer deler til F-35-jagerflyene.

Norge og ni norske selskaper er med i det internasjonale kampfly-samarbeidet til verdens største våpenprodusent Lockheed Martin, F-35 Joint Strike Fighter.

Rundt 40 av de «dødeligste» jagerflyene som fins på kloden, ifølge Lockheed Martin, har base i Israel. Derfra tar de av til blant annet Gaza.

Israel har brukt sine delvis norsk-utstyrte F-35-fly i luftangrep mot Gaza helt siden starten av gjengjeldelseskrigen.

Så langt har de israelske angrepene tatt livet av over 12.300 palestinske barn, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

F-35-lager i Nederland

Lockheed Martin har flere store lagre i verden for reservedeler til F-35-flyene.

Lageret i Europa ligger i Nederland, og sender deler til Israel og de europeiske landene med F-35-flåte.

Også etter Israel begynte flyangrepene mot Gaza 7. oktober, har lageret i Nederland sendt F-35-deler til Israel.

– Klar risiko for krigsforbrytelser

Nå skal ikke Israel få flere deler til sine jagerfly, bestemte en nederlandsk domstol mandag denne uka.

Grunnen er kort fortalt at «det er klar risiko for at Israels F-35 jagerfly blir brukt til å begå alvorlige brudd på den internasjonale humanitærretten på Gazastripen», heter det i dommen fra lagmannsretten i Haag. Det betyr krigsforbrytelser.

Lagmannsretten pålegger derfor den nederlandske regjeringa å stanse videre eksport av F-35 deler til Israel innen sju dager.

Rafah 12. februar 2024. Rafah ligger sør i Gaza - området israelske myndigheter har kalt en trygg sone og som de har beordret sivilbefolkningen å flykte til. (Yngvil Mortensen/FriFagbevegelse)

Norge i kontakt med Nederland

Ni norske selskaper lager deler til F-35, blant annet statseide Kongsberg Gruppen.

Nå er norske myndigheter og selskapene usikre på hvordan de skal forholde seg til dommen, og hva konsekvensene eventuelt blir.

– Hvordan påvirker dommen eksporten fra Norge av F-35 deler til Nederland og USA?

Statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet svarer kort på e-post til FriFagbevegelse:

«Vi er kjent med en pågående rettsprosess i Nederland om eksport av flydeler til F-35. Vi er i kontakt med nederlandske myndigheter».

Kongsberg Gruppen setter seg inn i dommen

Kongsberg Gruppen er det største norske selskapet som produserer deler til F-35.

Alle Israels F-35-kampfly har skrogdeler som Kongsberg Defence & Aerospace har produsert og solgt til den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin, har Lockheed Martin opplyst til FriFagbevegelse.

– Vi jobber med å sette oss inn i dommen og saken, sier konserndirektør for samfunnskontakt i Kongsberg Gruppen, Even Aas, til FriFagbevegelse, dagen etter at dommen falt i Haag.

Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy under et besøk på Kongsberg Defence & Aerospace i fjor. Selskapet produserer deler til F-35-jagerflyene. (Heiko Junge / NTB)

Sivile skal beskyttes

Folkerettsjurist Mads Harlem i Redd Barna er tydelig når han kommenterer dommen og betydningen han mener den har for Norge:

– Dommen understreker ansvaret stater, herunder Norge, har for å hindre brudd på humanitærretten i Gaza, sier Harlem til FriFagbevegelse.

Harlem viser til Genèvekonvensjonene – en viktig del av den humanitære folkeretten om beskyttelse av sivile i krig.

Selv om Nederland leverer reservedeler til Israel i henhold til en avtale med amerikanske myndigheter, er Nederland ifølge dommen like fullt forpliktet til å sikre respekt for humanitærretten om beskyttelse av sivile i krig, fastholder folkerettsjuristen.

Mads Harlem understreker at dette ansvaret også gjelder Norge, som produserer og eksporterer deler som brukes i F-35-flyene.

Han mener det er viktig at dommen også understreker at forbudet mot salg til land som bryter folkeretten ikke bare gjelder for våpen, men også for deler som brukes i våpen som er lagd i andre land.

Direkte Norge-Nederland?

Det er uklart om norskproduserte deler til F-35-kampflyene, sendes direkte til lageret i Nederland eller om de tar veien fram og tilbake over Atlanterhavet.

FriFagbevegelse spurte Kongsberg Gruppen:

– Leverer Kongsberg Gruppen deler direkte til F-35-lageret i Nederland?

– Kundene, Lockheed Martin og Northrop Grumman, henter skrogdelene vi produserer her i Norge. Hvordan logistikken er videre, må du spørre dem om, svarer direktør for samfunnskontakt i selskapet Even Aas.

Utenriksdepartementet vil ikke svare på spørsmålet om delene går direkte fra Norge til Nederland, og viser til taushetsplikt etter loven om eksportkontroll.

– Regjeringa har brutt forpliktelsene sine

«Israel tar ikke tilstrekkelig hensyn til konsekvensene for sivilbefolkningen i sine angrep», mente lagrettsdommerne i Haag.

De fastslo at Israels angrep har forårsaket et uforholdsmessig antall sivile tap, inkludert tusener av barn.

Nederland skal forby eksport av forsvarsmateriell dersom det er klar risiko for alvorlige brudd på den internasjonale humanitærretten, heter det i dommen.

Dommen viste til at Nederland er part i internasjonale avtaler som pålegger Nederland dette ansvaret. Lagmannsretten fastslo at regjeringa ikke har overholdt sine internasjonale forpliktelser.

«Dette betyr at ingen eksport av F-35 deler til Israel kan skje fra Nederland», heter det i dommen.

Nederlands regjering anket

Den nederlandske regjeringa har allerede anket dommen til Høyesterett, ifølge Reuters.

Dommen er like fullt rettskraftig til den høyere rettsinstansen eventuelt omgjør den.

Folkerettsjurist Mads Harlem mener Høyesteretts myndighet til å overprøve dommen er «svært begrenset».

– Jeg forventer derfor at Utenriksdepartementet nå i lys av dommen i Nederland undersøker om Kongsberg Gruppen leverer reservedeler til F-35 til land som sender dette videre til Israel, sier Harlem til FriFagbevegelse.

Menneskerettsgrupper i Nederland saksøkte den nederlandske regjeringa og krevde stans i F-35-leveransene til Israel. De mener det er stor risiko for at Israel bruker jagerflyene i krigsforbrytelser.

De tapte først i tingretten, anket og ny dom falt i lagmannsretten mandag.

Israelske kilder: Vi kan få delene fra USA

Omfanget av reservedeler som Israel får fra lageret i Nederland er lite og delene kan fås fra produsenten i USA, sier såkalte sikkerhetskilder til den israelske nettavisa Kalkalist.

Det israelske forsvarsdepartementet har ikke kommet med noen offisiell reaksjon på dommen i Nederland.

