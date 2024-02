Stoltenberg: – 18 land oppfyller Natos 2-prosentmål

Jens Stoltenberg åpnet pressekonferansen i forkant av alliansens forsvarsministermøte med å komme med nyheten om 2-prosentmålet.

– I år forventer jeg at 18 av de allierte vil bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det er rekord og seks ganger så mange som i 2014, da bare tre allierte oppnådde målet, sa Stoltenberg i Brussel onsdag.

2-prosentmålet er blitt særlig aktuelt etter at USAs tidligere president Donald Trump nylig trakk det inn under et valgkamparrangement i helgen. Han skal ha truet med å ikke forsvare Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.

Tvert imot sa Trump at han ville oppfordre Russland til å «gjøre hva faen de vil» mot land som ikke betaler nok.

Europeiske statsledere og diplomater har reagert kraftig på uttalelsene. Mange av dem advarer sterkt mot undergrave alliansens troverdighet.

Kraftig vekst

Nato-sjefen understreket onsdag at forsvarsbudsjettene er blitt merkbart styrket i mange Nato-land de siste årene.

– Siden 2014 har Nato-landene brukt 600 milliarder dollar mer på forsvar, sa Stoltenberg.

– I fjor så vi en økning på 11 prosent – den største hittil – for Canada og de europeiske medlemslandene. Nato har lenge gitt klar beskjed: Europeiske land og Canada må bruke mer penger på Nato. Nå ser vi at denne beskjeden har hatt betydning, sa Nato-sjefen.

– I år vil de europeiske medlemslandene investere til sammen 380 milliarder dollar i forsvar. For første gang overstiger det 2 prosent av deres samlede bruttonasjonalprodukt, så det er reell fremgang, sa Stoltenberg.

Han påpekte at mens USA står for 25 prosent av verdensøkonomien, mens de 31 medlemslandene til sammen utgjør over halvparten av verdensøkonomien.

Ukraina blir tema i flere møter

Den kraftige veksten kommer i kjølvannet av Russlands krigføring i Ukraina, og den konflikten står igjen høyt på dagsordenen når forsvarsministrene møtes.

Parallelt med dette er det møte i Nato-Ukraina-rådet, og onsdag samles kontaktgruppen for Ukraina.

Møtene i kontaktgruppen ledes av USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, som tirsdag ble skrevet ut fra sykehus. Møtet holdes derfor digitalt.

Danmark over streken

Danmarks forsvarsminister sier de oppnådde 2-prosentmålet for første gang i fjor. Det skyldes delvis at danskene gir betydelig militær støtte til Ukraina, noe som regnes med i de 2 prosentene.

– Det er et riktig godt budskap å kunne bringe. Nemlig at vi nå har innfridd den målsettingen som vi har diskutert politisk i svært mange år, sa forsvarsminister Troels Lund Poulsen onsdag.

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram sa tidligere denne uken til TV 2 at Norge foreløpig ligger an til å nå 1,84 prosent i år, mot 1,67 prosent i fjor.

– Sp/Ap-regjeringen er den første regjeringen til å forplikte Norge til å nå 2-prosentmålet i Nato. Det skal vi nå innen 2026, og med årets budsjett ligger vi foran skjema, sa Gram til TV 2.

Mer ammunisjon

Stoltenberg sier forsvarsministrene også skal diskutere økt kapasitet og produksjon av ammunisjon.

– De siste måneden har vi inngått avtaler om økt produksjon og utvidet kapasitet verdt 10 milliarder dollar, sa Nato-sjefen på en pressekonferanse i Brussel onsdag.

– Denne uken kunngjorde Tyskland byggingen av en ny fabrikk i delstaten Niedersachsen. Ved full kapasitet kan den produsere 200.000 artillerigranater i året, sa Stoltenberg.

Advarer mot undergrave

På pressekonferansen sa han også at det ikke er noen umiddelbar trussel mot noen av medlemslandene, men han advarte samtidig mot å undergrave samholdet og medlemslandenes felles sikkerhet.

– Enhver uttalelse om at vi ikke vil forsvare hverandre, vil undergrave vår alles sikkerhet, sa Stoltenberg.

– Et sterkt Nato er viktig for Europa. Men det er også bra for USA. De har noe som ingen annen større stat har, nemlig over 30 venner og allierte, understreket generalsekretæren.

