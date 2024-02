Velgerne flykter fra regjeringspartiene

Det er et soleklart borgerlig flertall på Opinions februarmåling, utført for Dagsavisen og FriFagbevegelse. Målingen gir de borgerlige partiene til sammen 92 mandater på Stortinget.

Høyre, Frp og Venstre får med dette resultatet flertallet alene. Hvert tredje mandat på Stortinget ville gått til Høyre, dersom dette var valgresultatet.

– Jeg er klar

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg, synes målingen er fantastisk både for Høyre og de andre borgerlige partiene.

– Det er dessverre en stund igjen til valget. Men vi skulle gjerne tatt over i morgen, for å kunne gi mer trygghet til unge i etableringsfasen og andre som rammes av dyrere lån og høyere priser. Og for å gi mer trygghet til ruspasienter og psykisk syke som opplever at tilbudene deres bygges ned, skriver Erna Solberg i en e-post til FriFagbevegelse.

– I en tid med veldig mye uro ute i verden, trenger vi en regjering som kan bidra til mer ro her hjemme, oppsummerer Erna Solberg.

Frp går opp

Mens Høyre nærmest er tilbake på gamle høyder – fra før habilitetssakene til Solbergs ektemann dukket opp – er også Fremskrittspartiet i vinden. Partiet går fram med 0,8 prosentpoeng til 13,6.

Venstre er stabile over sperregrensen, og går fram med ett prosentpoeng til 5,8.

Også KrF, som har pekt på Erna Solberg som sin statsministerkandidat, karrer seg over sperregrensa til 4,2 prosent. Mens MDG også denne gang ligger unna den avgjørende sperregrensen, med sine 3,7 prosent.

Krise for Ap

Regjeringspartienes oppslutning har ikke lignet valgresultatet i 2021 på lenge. Det er ingen endring denne måneden.

Arbeiderpartiet får en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng til 17,8.

Senterpartiet på sin side har en framgang på 1,5 prosentpoeng, til 7,7.

Om lag halvparten av Arbeiderpartiets 2021-velgere har forlatt partiet, mens 6 av 10 av Sp-velgere har forlatt partiet siden det ble et regjeringsparti i 2021

De tidligere Ap-velgerne flykter hovedsakelig til gjerdet, Høyre og SV.

De tidligere Sp-velgerne flykter til Frp, gjerdet og Høyre.

Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener det er grunn til å mene at noe dramatisk må skje skal Arbeiderpartiet klare i det hele tatt å finne noe lys i tunnelen.

– Denne målingen er elendig. Verre er at det er en av mange på et nivå partiet ikke kan være fornøyd med. At tilbakegangen – selv om den er innenfor feilmarginen – matches med en stor framgang for Høyre gjør det ikke noe bedre, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han mener mønsteret ser ut til å ha festet seg. Skal det snu, må det skje noe i norsk politikk som gjør at velgerne snur, tror han.

– Hva må til for at det skal snu?

– Noe dramatisk, noe som får stor oppmerksomhet, svarer Johanne Bergh.

Bli tydeligere

Hva det kan være, og om det vil hjelpe om partilederen måtte ga av, er han usikker på.

– Å skifte partileder gir sjelden umiddelbar endring. Da har jeg mer tro på nye politiske initiativ eller skifte av kurs, sier han.

– Velgerne ser rett og slett ikke ut til å være fornøyd med kursen til partiet. Partiet mangler styringstroverdighet. Samtidig er det et dilemma for partiet at noen vil ha et tydeligere venstreorientert parti, mens noen vil at partiet skal gå lenger mot sentrum.

Bergh tror likevel ikke løpet er kjørt foran stortingsvalget høsten 2025.

På denne målingen er det gjennomført 1000 intervjuer. 69 prosent – 694 respondenter – har avgitt svar om sin partipreferanse.

– Det svinger på målingene. Mange sitter på gjerdet. Men partiet må sette en tydeligere kurs og vinne sakene som opptar folket for å gjenreise seg, sier Johannes Bergh.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, mener partiet må klare bedre enn dette.

– Vi skal fortsette jobben med å gjenvinne tilliten til velgerne, er hans kommentar til målingen.

– Veldig mange kjenner på summen av økte priser og renter. Regjeringen har hele veien jobbet mot et vendepunkt i økonomien. Vi har en plan, vi følger planen og planen virker. Nå ser vi at prisveksten er på vei ned og at vi forhåpentligvis har nådd rentetoppen. Vårt klare mål er at folk skal få bedre råd i tiden framover, sier Jan Christian Vestre til FriFagbevegelse.

Han er optimistisk for veien videre.

– Vi er godt i gang både i arbeidet med nytt partiprogram og veien videre for Arbeiderpartiet. Vi skal fortsette å lytte, lære og utvikle politikk som løser de utfordringene folk kjenner på i hverdagen sin, sier Vestre.

Han er trygg på at folk fortsatt ønsker seg et samfunn med små forskjeller, der alle får muligheten til å lykkes.

– Vi ønsker velkommen alle gode innspill til hvordan vi kan bli enda bedre, sier Jan Christian Vestre.

Måling februar 2024. (FriFagbevegelse)

INP utradert

Partiene til venstre for Arbeiderpartiet, Rødt (5,6) og SV (10,0), holder seg stabile fra forrige måned.

Rødts gjennomsnitt for 2022 lå på 7,1 prosent, mens snittet for 2023 var 5,6 prosent. Gjennomgående holder Rødt seg over sperregrensen på fire prosent.

SV har på sin side hatt en stabil vekst siden 2016, og ligger fortsatt med et tosifret tall.

Industri- og næringspartiet har ligget inne med en til tre representanter på Stortinget fire målinger på rad, før denne.

Nå har striden i partiet nærmest utradert partiet. Det er uvisst i hvilken grad alle respondentene skiller mellom det opprinnelige Industri- og næringspartiet og Owe Ingemann Waltherzøes nye parti, Det norske industriparti. Uavhengig av dette gir oppslutningen «bare» 1,3 prosent og ingen mandater på Stortinget.

