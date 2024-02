Putin sier at han foretrekker Biden framfor Trump

På spørsmål om hvilken av de to amerikanske presidentkandidatene som vil være best for Russland, demokraten Joe Biden eller republikaneren Donald Trump, levner Putin liten tvil:

– Biden. Han er en mer erfaren og forutsigelig person, en politiker av den gamle skolen, sier han.

– Men vi vil jobbe sammen med enhver president som det amerikanske folk har tillit til, legger Putin til.

