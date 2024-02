Trump vil ha svigerdatteren i den republikanske ledelsen

RNCs nåværende leder Ronna McDaniel sier hun ikke har planer om å gå av før tidligst etter nominasjonsvalget i South Carolina 24. februar.

Trump tar likevel til orde for at McDaniel skal erstattes av Michael Whatley, som leder Det republikanske partiet i North Carolina, med Lara Trump som nestleder. Hun er gift med ekspresidentens sønn Eric Trump.

Donald Trump forsøker å tvinge partiet til å samle seg bak ham før det som trolig blir en omkamp mot president Joe Biden i presidentvalget i USA i november.

Sentralt i Trumps krav til en ny ledelse er påstandene hans om valgfusk.

Trump har lenge klagd på at RNC ikke gjør nok for å stanse valgfusk, som han feilaktig påstår at kostet ham valgseieren i 2020. I en uttalelse påpeker Trump at Whatley er «forpliktet til valgsikkerhet, som vi må ha for å holde fusk borte fra valget vårt, slik at det ikke kan bli stjålet».

