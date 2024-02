Nord-Irlands nye leder tror på avstemning om forent Irland innen ti år

Det er overfor Sky News at O’Neill kommer med påstanden, og hun avviser den britiske regjeringens holdning om at en avstemning om saken ligger langt inn i framtida.

– At jeg velges som førsteminister viser endringene som er i ferd med å skje på denne øya. Vi er i mulighetenes tiår, sier hun.

O'Neill, som er leder for det katolske og nasjonalistiske partiet Sinn Féin, ble valgt til ny førsteminister lørdag etter to år med fullstendig stans i politikken i Nord-Irland. Unionistpartiet DUP boikottet inntil nylig forsamlingen og lokalstyret i protest mot at handelsavtalen etter Brexit skapte et skille mellom Nord-Irland og Storbritannia.

DUP var heller ikke positive til at Sinn Féin vant valget i 2022, og dermed hadde retten til å få førsteministeren for første gang siden langfredagsavtalen i 1998 ble undertegnet.

Etter at det britiske parlamentet torsdag lempet noe på handelsavtalen vender nå DUP tilbake til lokalstyret.

