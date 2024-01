Ukraina: Slovakia støtter EUs pakke på 50 milliarder euro

Pakken utgjør rundt 570 milliarder norske kroner. Møtet fant sted i den ukrainske byen Uzjhorod, rett over grensa fra Slovakia, onsdag.

Ifølge Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal har Slovakias statsminister Robert Fico også gitt forsikringer om at Slovakia vil støtte Ukrainas planer om å bli med i EU.

Da Ficos venstrepopulistiske regjering tok over makten i oktober 2023, bestemte de seg for å stanse våpenleveransene til Ukraina Fico støtter heller ikke sanksjonene mot Russland. Han tror ikke det er mulig å avslutte krigen militært, og hevder Ukraina er nødt til å gi fra seg landområder. Så sent som tirsdag benektet han at Ukrainas hovedstad Kyiv var under angrep, samme dag som russiske angrep tok livet av åtte mennesker.

EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis har tidligere opplyst at planen er å få til en enighet på det ekstraordinære EU-toppmøtet 1. februar om å bevilge 50 milliarder euro i bistand og lån til Ukraina over fire år.

Pakken ble stoppet av Ungarns statsminister Viktor Orban under toppmøtet i midten av desember. Det skjedde etter at han overraskende åpnet døra for ukrainsk EU-medlemskap.

