Lavrovs kraftsalve mot USA: – Alt startet med Bush

Lavrov, som tidligere har avvist påstander om at Kreml og Vladimir Putin satser på et presidentskifte i USA etter valget 5. november, gjentar nå at det vil spille liten rolle for Russland om Donald Trump vinner presidentvalget eller ikke.

Trump seiler opp som Republikanernes kandidat etter en god start på nominasjonsprosessen i USA.

– Jeg tror ikke det (Trump-seier) vil bety noe, fordi «driven» for å ødelegge russisk-amerikanske relasjoner begynte for lenge siden, sier Sergej Lavrov til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Russlands forhold til USA surnet

Og USA har stått bak denne driven, mener Lavrov.

– Det startet allerede under George W. Bush, da han fortalte president Vladimir Putin at USA kom til å trekke seg ut av ABM-avtalen (Anti-Ballistic Missile Treaty), sier den russiske utenriksministeren.

PUTIN BUSH USAs daværende president George W. Bush under et besøk hos Russlands president Vladimir Putin i 2002. (DMITRY ASTAKHOV/AP)

Russland var i begynnelsen godt fornøyd med å få George W. Bush inn i Det hvite hus i 2001, og Vladimir Putin støttet opp om sin presidentkollega etter terrorangrepene 11. september.

Men utover i Bushs presidentperiode surnet forholdet, skriver NTB. Blant annet på grunn av at Bush ensidig trakk USA ut av ABM-avtalen fra 1972, en avtale om begrensning av antirakettsystemer.

Lavrov beretter at det knapt er noen kontakt mellom Russland og USA mer, ifølge Tass.

– Det laveste punktet er nådd, sier utenriksministeren.

Mener Putin ønsker seg Trump

Utspillene hans om en eventuell Trump-seier står imidlertid i kontrast til det Putins og Kremls egen talsmann uttalte i midten av desember.

– Jeg er ikke i tvil om at president Putin vil foretrekke en amerikansk president som er mer konstruktiv mot Russland, og som forstår viktigheten av dialog, sa nemlig Dmitrij Peskov i et eksklusivt intervju med NBC News.

Donald Trump sikter mot et comeback i maktens korridorer i Washington D.C. (Matt Rourke/AP)

Og flere eksperter hevder det motsatte av Lavrov, nemlig at Russlands president Putin sterkt ønsker seg et skifte og en Donald Trump-seier i årets presidentvalg. Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er blant dem, det samme er Fiona Hill, som tidligere var den fremste Russland-eksperten i Det hvite hus.

– Om Trump vinner valget, tror jeg all amerikansk støtte til Ukraina – både militær og økonomisk – vil opphøre, sa Friis.

Fakta om Sergej Lavrov

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Sergej Lavrov. (EDUARDO MUNOZ/Reuters)

