Israel: Palestinske skattepenger skal ivaretas av Norge

Skattepengene, som er øremerket Gazastripen, vil ikke overføres til palestinske selvstyremyndigheter med mindre Israels finansminister godkjenner det.

En talsperson for Israels finansminister Betzalel Smotrich, bekrefter at Norge skal ivareta pengene.

– Ikke en shekel vil gå til Gaza, sier Smotrich, som lenge har vært motstander av å overføre penger til den palestinske selvstyremyndigheten, skriver Reuters.

Shekel er en israelsk myntenhet.

Krever inn skatt

I henhold til midlertidige fredsavtaler inngått på 1990-tallet, innkrever Israels finansdepartement skatt på vegne av palestinske selvstyremyndigheter, som har begrenset selvstyre på den okkuperte Vestbredden.

Skattepengene blir utbetalt gjennom månedlige overføringer til selvstyremyndighetene.

Ordningen er imidlertid omstridt fra begge parter. Israel har blant annet krevd at midlene ikke når Hamas.

Hamas har siden 2007 kontrollert Gazastripen, og tok da makten fra selvstyremyndighetene. Til tross for Hamas-overtakelsen beholdt mange ansatte i offentlig sektor på Gazastripen jobbene sine, og ble fortsatt betalt med overførte skatteinntekter.

Israel har siden 7. oktober i fjor drevet krigføring mot Hamas på Gazastripen, etter at Hamas-krigere utførte et terrorangrep mot Israel.

Tredjepart

Nyhetsbyrået Reuters meldte først ikke at det var Norge pengene skal gå gjennom, men viste til et tredjepartsland. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa imidlertid i en uttalelse at vedtaket har støtte fra Norge og USA, som vil være garantister for at rammeverket holder.

Intensjonen bak planen er å overtale den palestinske selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden til å revurdere om de vil ta imot skatteinntektene, skriver Haaretz.

I november bestemte Israel seg for å holde tilbake skattepenger øremerket Gazastripen, og sa at de ville havne hos Hamas og med det brukes mot Israel i krigen.

Med henvisning til dette, har selvstyremyndighetene avvist delvise overføringer av skattepengene.

– Avvises av oss

Etter kunngjøringen fra Israel, kan det tyde på at Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) har tenkt å fortsette å avvise skattepengene. De vil ha pengene i sin helhet, og vil ikke godta forbehold som hindrer dem i å betale sine ansatte.

– Alle fradrag fra våre økonomiske rettigheter eller vilkår pålagt av Israel som hindrer selvstyremyndighetene i å gi utbetalinger til folket vårt på Gazastripen, avvises av oss, sier Hussein al-Sheikh, generalsekretær i eksekutivkomiteen til PLO, på X/Twitter.

NTB har vært i kontakt med Utenriksdepartementet om saken, men foreløpig ikke fått en kommentar.

