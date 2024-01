Storstreik i Nord-Irland

Streiken, som fagforeningene sier er den største i Nord-Irland på en generasjon, skyldes manglende lønnsøkning i offentlig sektor til tross for at inflasjonen er den høyeste på flere tiår.

Formålet er også å legge press på unionistpartiet DUP om å avslutte partiets to år lange protest mot britenes handelsavtale med EU om Nord-Irland etter brexit, den såkalte Nord-Irland-protokollen. Partiet nekter å delta i regionstyret.

Offentlige lønninger har økt i resten av Storbritannia, og den britiske regjeringen lovet i desember å finansiere lignende lønnsøkninger i Nord-Irland dersom maktdelingen i regionen gjenopptas.

Streiken foregår samtidig som det er utstedt et gult farevarsel for is i Nord-Irland. Folk bes om å unngå å reise med mindre det er nødvendig. Veiarbeidere er blant dem som streiker.

