Lavrov: – USAs tid som verdens supermakt er over

Det hevdet Lavrov i en pressekonferanse torsdag, ifølge nyhetsbyrået Ritzau og Sky News. En gang i året holder utenriksministeren en pressekonferanse der han deler sitt syn på verdenssituasjonen.

– Tiden med USA i den globale ledertrøyen er over nå, sa Lavrov, som tidligere i januar hevdet at USA nå ser på Russland som en eksistensiell trussel.

Han mener nye vekstsentre er i ferd med å passere USA og Vesten for øvrig.

– Vestens konkurrenter får stadig mer økonomisk vekst og politisk innflytelse, sa Lavrov, men uten å nevne konkrete land.

---

Fakta om Sergej Lavrov

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Kilde: Store norske leksikon

Sergej Lavrov. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

---

Putin og Brics-gruppen

Dagsavisen skrev nylig om at den såkalte Brics-gruppen er i vekst, og har som mål å bryte Vestens dominans.

Brics er et samarbeidsforum bestående av Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene. Fra januar 2024 skal også Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater bli inkludert som medlemmer.

– Brics-landene har potensial til å utfordre Vesten på sikt, både økonomisk og geopolitisk, sa forfatter, statsviter og samfunnsdebattant Sylo Taraku til Dagsavisen.

Forfatter Sylo Taraku. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvor viktig er Brics for Vladimir Putin og Russland, både nå og i et fremtidsperspektiv?

– Brics er svært viktig for Putin og Russland, av flere grunner. For det første bidrar samarbeidet med Brics-landene til å gjøre Russland mindre sårbart for vestlige sanksjoner. Dette fordi de får tilgang til alternative økonomiske samarbeidspartnere i fremvoksende økonomier, og dermed blir mindre avhengige av Vesten. Når Kina og Russland fremmer bruken av lokale valutaer i handel og finans, så bidrar de til å svekke dollarens dominans, noe som igjen kan motvirke effekten av vestlige sanksjoner, svarte Taraku.

Russlands president Vladimir Putin. (Kristina Kormilitsyna/AP)

Russland har formannskapet

For det andre gir Brics Russland en plattform til å ivareta sine geopolitiske interesser og øke sin internasjonale innflytelse, poengterte forfatteren.

– Dette er ekstra viktig for Russland i lys av konflikten med Vesten. Putin har brukt Brics som en mulighet til å kritisere Vesten og fremme sin egen agenda. Dette så vi senest under toppmøtet i Johannesburg, der Putin gjennom sin videotale la skylden på Vesten – ikke bare for å skape geopolitiske spenninger i verden, men også for krigen i Ukraina. På dette punktet sto han langt fra Brasils president Lula da Silva, som understreket viktigheten av at landenes suverenitet og FN-pakten ble respektert.

Russland, som har formannskapet i Brics 2024, har selv pekt på viktigheten av å motvirke sanksjonene som har kommet fra Vesten i kjølvannet av krigen i Ukraina.

---

Fakta om Brics

Brics er et samarbeidsforum bestående av Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – alle land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene. Fra januar 2024 er også Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater medlemmer.

Brics ble startet for å gi framvoksende økonomier et alternativ til vestligdominerte organisasjoner.

Samarbeidet omfatter tre pilarer: politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål, finansielle og økonomiske spørsmål og kultur og folk-til-folk samarbeid.

Samarbeidsforumet har ikke et fast sekretariat. Formannskapet går på årlig rotasjon mellom de førstnevnte fem medlemslandene, som har 42 prosent av verdens befolkning og står for 27 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) og 18 prosent av verdenshandelen (Data fra BRICS, 2023). Russland har formannskapet i 2024.

---

