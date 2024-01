Trump langer ut mot tidligere partifeller

Donald Trump, tidligere president i USA og favoritt til å bli republikansk presidentkandidat under årets valg, har lenge uttalt seg kritisk om de to republikanerne Liz Cheney og Adam Kinzinger. Begge var tidligere innvalgt i Representantenes hus i USA og satt i komiteen som gransket stormingen av den amerikanske kongressen i 2021. I dag har de ingen aktive verv i politikken, men Trump benytter fortsatt anledningen til å svartmale dem.

I et intervju med den konservative kommentatoren Lou Dobbs, som ble sluppet på mandag, gjentok Trump den uriktige påstanden om at komiteen slettet alt bevismateriale fra kongresstormingen, og raste mot komiteen, medlemmene og høringene, skriver The Hill.

– De har tatt den høringen, som var en total bløff, med alle demokrater og to republikanere som var langt verre enn noen demokrat som noensinne har levd, sa Trump med henvisning til Cheney og Kinzinger.

Han kalte dem videre «to svært syke republikanere».

Liz Cheney og Adam Kinzinger var de eneste republikanerne som satt i komiteen som gransket stormingen av kongressen. Siden har de blitt målskiver for Donald Trumps kritikk. (DREW ANGERER/AFP)

– Jeg var ansvarlig for at hun tapte

I intervjuet langet Trump særlig ut mot republikaneren Cheney, som tapte i gjenvalget som representant for delstaten Wyoming i 2022.

– Liz Cheney er en syk person. Jeg var ansvarlig for at hun tapte i en delstat der hun var uslåelig, og da vi var ferdige, hadde hun fått den laveste oppslutningen i politikkens historie, sa Trump.

Cheney har tidligere har kalt Trump en trussel for det amerikanske demokratiet og avvist påstandene hans om valgfusk i forbindelse med presidentvalget han tapte i 2020.

