En million mennesker samlet seg i havneområdet i Sydney for å bivåne et tolv minutter langt fyrverkerishow over Harbour Bridge og operahuset da klokka slo midnatt, klokka 14 norsk tid.

To timer tidligere fulgte tusener av newzealendere nedtellingen til midnatt på en skjerm på toppen Aucklands høyeste bygning, Sky Tower, der det tradisjonen tro også var et fem minutter langt fyrverkeri. Regnværet i løpet av dagen klarnet opp mot midnatt.

Først ute

Men først til å ønske 2024 velkommen, var innbyggerne i Kiribati i Stillehavet, hele 13 timer før nyttårsrakettene smeller i Norge.

Stillehavsøyene Kiribati er alltid det første befolkede stedet i verden til å ønske det nye året velkommen. De ringte inn det nye året klokka 11 norsk tid søndag formiddag.

De ble etterfulgt av andre øyer i Stillehavet, som Samoa, New Zealand og deler av Australia, som Melbourne. Brisbane fulgte etter en time senere enn Sydney.

Templer og dans

Japans hovedstad Tokyo gikk inn i det nye året klokka 15 norsk tid, og folk samlet seg ved templer rundt om i landet. Samtidig med Sør-Koreas hovedstad Seoul. Deretter fulgte Taipei, Beijing, Hongkong, Singapore og Filippinenes hovedstad Manila klokka 17.

I Beijing og andre kinesiske byer gikk feiringen rolig for seg siden fyrverkeri var forbudt av hensyn til sikkerheten og miljøet. Det var likevel fargerik dans i Beijing, og ballonger ble sendt til værs i Chongqing

I Thailand følger de den buddhistiske kalenderen og ønsker velkommen til året 2567.

Fyrverkeri på fasaden

Da klokka slo tolv i Dubai, eksploderte et gedigent fyrverkeri opp over fasaden til Burj Khalifa, verdens høyeste bygning.

I Vatikanet mintes pave Frans 2023 som et år preget av krig og lidelse. I sin tradisjonelle søndagstale ved Petersplassen ba han folk be for befolkningen i Ukraina og det palestinske og israelske folk, samt Sudan og mange andre.

– Ved årets slutt vil vi ha mot til å spørre oss selv hvor mange liv som er blitt knust i væpnet konflikt, hvor mange døde, hvor mye ødeleggelse, hvor mye lidelse og hvor mye fattigdom, sa paven.

Krig i Ukraina og Gaza

I Russland har krigen overskygget den tradisjonelle nyttårsfeiringen, og fyrverkeriet på Den røde plass er i likhet med i fjor avlyst. I flere andre byer, som Vladivostok, er feiringen avlyst etter angrepet på Belgorod lørdag.

Samtidig ble nyttårskvelden i Ukraina preget av nye bølger med russiske angrep, blant annet mot Kyiv, Kharkiv og andre byer.

I Gaza var det ingen pause i den brutale krigen, og minst 35 mennesker ble drept i nye israelske angrep både i nord og i sør. Samtidig gjorde statsminister Benjamin Netanyahu det klart at krigen skal fortsette i flere måneder til, i strid med oppfordringer fra USA og alle andre.

I Pakistan ble all nyttårsfeiring avlyst i solidaritet med palestinerne, og i Irak ble et stort juletre i Bagdad dekorert med palestinske flagg, mens mange av landets kristne avlyste sin feiring i sympati med palestinerne.

Sjokkunngjøring i Danmark

I Danmark fikk feiringen en sjokkåpning da dronning Margrethe i sin nyttårstale helt uventet kunngjorde at hun abdiserer om to uker, og at landet får en ny konge.

Etter Europa og Afrika ruller feiringen av det nye året vestover over Atlanterhavet. Klokka seks norsk tid mandag er turen kommet til New Yorks tradisjonelle feiring på Times Square.

Innbyggerne i Hawaii er alltid blant dem som må vente lengst på årsskiftet. De feirer nyttårsaften først når klokken viser mandag 1. januar klokka 11 her i Norge.