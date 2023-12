Kinas president sier en «gjenforening» med Taiwan er uunngåelig

– Gjenforeningen av moderlandet er historisk uunngåelig, sa Xi da han ønsket kineserne et godt nyttår.

Presidentvalget på Taiwan 13. januar finner sted i en tid der forholdet mellom Beijing og Taipei er svært anstrengt. Kina har økt militær virksomhet i Taiwanstredet den siste tiden for å hevde sitt suverenitetskrav over øya.

Kina anser Taiwan for å være dets «hellige territorium» og har aldri avvist bruk av makt for å få øynasjonen under kinesisk kontroll, selv om Xi ikke nevnte militære trusler i sin TV-sendte tale søndag.

– Landsmenn på begge sider av Taiwanstredet bør være bundet av en felles følelse av hensikt og sole seg i glansen av den kinesiske nasjonen, sa han i talen.

Det er imidlertid kvassere uttalelser enn i fjorårets nyttårstale, da Xi kun sa at folk på begge sider av Taiwanstredet bør anse seg selv som medlemmer av den samme familien.