Disney må gi slipp på 95 år gamle Mikke Mus

Mikke Mus så først dagens lys i den svart-hvite tegnefilmen «Steamboat Willie» i 1928. Det ble begynnelsen på et eventyr for den lille karen, som etter hvert skulle bli et ikon, ikke bare innen amerikansk popkultur, men verden over.

I henhold til amerikansk lov utløper Disney-konsernets opphavsrett til «Steamboat Willie» 1. januar, og den folkekjære musa vil dermed trolig dukke opp både i reklame og mange andre sammenhenger i tida som kommer.

Mye tyder også på at Mikke vil havne i retten der Disney vil gjøre alt for å holde på ham.

Opphavsrett

Opphavsrettigheter utløper etter 95 år i USA, noe både Disney-konsernets advokater og mange andre lenge har forsøkt å få politikerne til å forlenge.

– Dette er et svært symbolsk og lenge etterlengtet øyeblikk, sier Jennifer Jenkins. Hun leder Duke Center for the Study of the Public Domain.

Alle kan fra og med 1. januar kopiere, dele, benytte seg av og lag nye versjoner av filmen «Steamboat Willie» og Mikke og Minni Mus-figurene i den. Det samme gjelder Disney-filmen «Plane Crazy» fra 1928, der de to også er med.

Figurene har rett nok endret seg opp gjennom årene, og benytter man mer moderne versjoner av Mikke og Minni risikerer man å få besøk av Disneys advokater.

Nye versjoner

I henhold til amerikansk lov kan filmskapere imidlertid fritt lage nye versjoner når opphavsrettigheter utløper. Dampbåten Mikke styrer på grunn i «Steamboat Willie» kan dermed for eksempel benyttes for å illustrere hvilken fare de menneskeskapte klimaendringene utgjør.

Man kan også se for seg en feministisk versjon av filmen der Minni overtar roret fra Mikke, sier Jenkins.

Slike tidsriktige nyversjoner har dukket opp med karakterer som Sherlock Holmes og Ole Brumm, der også opphavsrettighetene har utløpt.

Disney-konsernet har imidlertid ikke tenkt å gi seg uten kamp når det gjelder Mikke og Minni.

– Vi kommer fortsatt til å beskytte rettighetene våre til moderne versjoner av Mikke Mus og andre arbeider som er omfattet av opphavsrett, heter det i en uttalelse fra Disneys advokater.

Neppe gjenkjennelig

Mikke Mus-versjonen i «Steamboat Willie» vil neppe være særlig gjenkjennelig for yngre generasjoner ettersom han i filmen framstår langt mer spinkel og skjødesløs enn i dagens versjon.

– Det er et skremmende og lite svart-hvitt dyr, sier professor Justin Hughes ved Loyola Law School.

– Den Mikke Mus som er mest kjent for nåværende generasjoner, vil forbli under opphavsrettslig beskyttelse, sier han.

– Jeg blir heller ikke overrasket om vi får se noen juridiske sammenstøt, eller om vi blir vitne til at Disney driver litt folkeopplysning på dette punktet, sier Hughes.

Advarer

Artister og produsenter som forsøker å sko seg på lett gjenkjennelige elementer fra Mikkes verden, som røde shortser og hvite hansker, vil trolig raskt få rettslig pålegg om å stanse, spår han.

Selv om opphavsretten har utløpt, er det også fortsatt Disney som har rettighetene til varemerket. Ingen kan derfor produsere arbeider som kan få folk til å tro at det er Disney som står bak. Og i USA kan rettighetene til varemerker forlenges i det uendelige.

Disney-konsernet understreker at de vil passe nøye på i tida framover.

– Vi vil sikre at forbrukerne ikke blir forvirret som følge av uautorisert bruk av Mikke og våre andre ikoniske karakterer, advarer de.

Disney har blant annet sørget for at hver eneste film fra Walt Disney Animation Studios åpner med et klipp fra «Steamboat Willie».

Varemerke

– Disneys folk er svært smarte, de innså at det beste de kunne gjøre var å etablere den ikoniske sekvensen fra «Steamboat Willie» som varemerke, sier Hughes.

Alle som gjør bruk av det klassiske bildet av Mikke ved roret på dampbåten, det være seg på T-skjorter, capser eller kopper, risikerer derfor rettslig forfølgelse, sier han.

Andre eksperter, blant dem Jenkins, tror likevel at det vil bli svært vanskelig for Disney å sikre fullstendig eierskap til Mikke-figuren fra 1928.

– Høyesterett har gjort det klart at man ikke kan bruke varemerkerettigheter for å omgå det faktum at opphavsretten utløper, sier hun.

At Disney-konsernet likevel kommer til å forsøke dette, er verken hun eller Hughes i tvil om.

– Alle som håper å kunne håve inn på Disneys elskede maskot, bør nok først rådføre seg med advokat og trå varsomt, sier Hughes.