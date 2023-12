Avslørte barnearbeid – blir sensurert av Musk

Lørdag publiserte den svenske avisa Aftonbladet en omfattende dokumentar om gruvedrift på Madagaskar.

Der avslører avisa hvordan 11.000 barnearbeidere blir brukt til å grave ut mineraler, som brukes i alt fra sminke til bil-lakk. Men det er særlig den voldsomme etterspørselen etter mineraler til elbilbatterier som er driveren bak gruvedrift på Madagaskar.

Aftonbladet har fulgt mineralene gjennom hele verdikjeden, fra de graves ut av barn i gruver på Madagaskar og helt fram til sluttproduktet. Og en av de største kundene av disse mineralene er Elon Musks Tesla, verdens største produsent av elektriske biler.

Møtes med advarsel

Elon Musk, en av verdens rikeste menn, er som kjent grunnleggeren av Tesla. Men han er også eier av et av verdens største sosiale medier, X (tidligere Twitter).

Etter at nyheten om at barnearbeid brukes til å hente opp mineraler som til slutt ender opp i Tesla-biler har saken blitt spredd voldsomt på sosiale medier. Men i oppfølgersaken, som dokumenterer at Tesla er blant storkundene av disse mineralene har det dukket opp et problem.

Når saken deles på Musks X kommer den med en tydelig advarsel.

Advarselen sier at linken du er i ferd med å trykke deg inn på kan være utrygg, vise ødeleggende innhold eller på annet vis bryter med X’s regler.

– Det er kritikkverdig at X klassifiserer vår svært gjennomarbeidede journalistikk som usikker. Vi vil gjerne ha svar på hva slags belegg de har for det, sier Karin Schmidt, redaksjonssjef i Aftonbladet til egen avis.

Flere selskaper

Tesla er ikke det eneste bilselskapet som kjøper mineraler, deler og batterier som kan spores tilbake til barnearbeid. For eksempel svenske Volvo gjør det samme. Det samme med tyske BMW.

Tesla har ikke svart på Aftonbladets spørsmål om saken, men har i stedet henvist til sin etikkpolicy, som slår fast at de har nulltoleranse for barnearbeid.

BMW sier til Aftonbladet at i henhold til deres innkjøpsvilkår er selskapene som utvinner mineraler på Madagaskar forpliktet til å følge omfattende miljøkrav og sosiale standarder, og at det også gjelder selskapenes underleverandører. BMW presiserer at det inkluderer et tydelig forbud mot barnearbeid.

Volvos svenske pressesjef Magnus Holst sier til Aftonbladet at de tar påstandene på største alvor, men avviser at mineraler fra gruver på Madagaskar ender opp i deres biler.

