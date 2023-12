Nye grep fra Ungarn for å blokkere Ukrainas EU-medlemskap

Av Bibiana Piene/NTB

Onsdag ba Orbans parti Fidesz nasjonalforsamlingen vedta et forslag som pålegger regjeringen å si nei til forhandlinger om Ukrainas inntog i EU.

Fidesz har absolutt flertall i forsamlingen.

Forslaget kommer etter at Orban i lengre tid har lagt press på EU om å si nei til å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina, slik EU-kommisjonen har anbefalt.

Saken blir en av toppsakene på EU-toppmøtet torsdag og fredag neste uke.

Vetorett

EUs øvrige 26 medlemsland er innstilt på å gi tommel opp for å åpne døra for Ukraina. Men det hindrer ikke Orban, som er vel vitende om at ettersom vedtaket krever enstemmighet, har Ungarn i praksis vetorett.

Han har flere ganger slått fast at forholdene for et ukrainsk medlemskap ikke er til stede, og tidligere denne uka krevde han at punktet ble fjernet fra EU-toppmøtets dagsorden.

I tillegg stiller Orban seg negativ til å vedta budsjettstøtte til Ukraina på 50 milliarder euro neste år og til et militært støttefond på 20 milliarder euro.

Også dette er saker som skal opp på EU-toppmøtet.

Misnøyen stiger

Misnøyen med Orban, som regnes for å være en av Russlands nærmeste støttespillere i Europa, har vært jevnt stigende i EU.

Blant annet er milliardbeløp til Ungarn blitt holdt tilbake på grunn av manglende uavhengighet i rettsvesenet, manglende beskyttelse av minoriteters rettigheter og landets asylnekt.

Ungarn har heller ikke ratifisert Sveriges Nato-medlemskap, og Orban nekter å la andre Nato-allierte sende militært utstyr til Ukraina gjennom Ungarn.

Det irriterer USAs Ungarn-ambassadør David Pressman.

I en tale tirsdag rettet han hard kritikk mot Ungarns regjering og stilte spørsmål ved om man fortsatt kan regne med Ungarn som en alliert, skriver Reuters.

– Vi ser i økende grad en alliert som er avhengig av sine Nato-allierte, men som føler seg helt tilpass med å se bort fra interessene til de samme allierte. Og det i en tid med krig i Europa, sa Pressman.

