Britene signerer ny asylavtale med Rwanda – den forrige var ulovlig

Cleverly kommer til hovedstaden Kigali tirsdag, der han skal møte Rwandas utenriksminister Vincent Biruta.

Storbritannia hadde planer om å sende titusener av asylsøkere som kom ulovlig til landet med båt til Rwanda. Målet er å avskrekke migranter, og flere land som vurderer lignende tiltak, følger saken med argusøyne.

I forrige måned slo Storbritannias høyesterett fast at den planlagte ordningen var i strid med menneskerettighetene. Siden da har den britiske regjeringen forsøkte å reforhandle avtalen med Rwanda og inkludere en bindende avtale om Rwanda ikke kan deportere asylsøkere som sendes dit fra Storbritannia. Dette var ett av rettens viktigste ankepunkter.

– Rwanda er svært opptatt av flyktningers rettigheter, og jeg ser fram til å møte mine motparter og signere denne avtalen og fortsette diskusjonen om hvordan vi kan samarbeide for å takle ulovlig migrasjon, sier Cleverly.

Strengere innvandringspolitikk

Reiseplanene hans ble kjent mandag, samme dag som regjeringen kunngjorde en rekke tiltak for å begrense den lovlige innvandringen til Storbritannia med flere hundre tusen personer.

I fjor ble det satt ny rekord med en netto innvandring på nesten 750.000. Kritikere sier de nye tiltakene vil føre til at helse- og sosialsektoren – som sliter med å skaffe nok arbeidskraft og er avhengig av arbeidsinnvandrere – kan nå bristepunktet.

Øker inntektskrav

Ett av tiltakene er å øke inntektskravet for å få arbeidstillatelse. For faglærte økes kravet fra 26.200 pund til 38.700 – snaut 530.000 kroner. Det blir også inntektsgrensen ved familieforening, noe som er nesten en dobling fra dagens krav.

Helse- og sosialsektoren er riktignok unntatt fra inntektskravet, men ansatte i sektoren kan ikke lenger ta med seg familien til Storbritannia. Det gjør bransjen bekymret for at færre vil flytte til landet.

De fleste utenlandske master- og doktorgradsstudenter vil også miste muligheten til å ta med familien etter nyttår.

Cleverly sier de nye tiltakene vil føre til at 300.000 færre får mulighet til å flytte til Storbritannia i årene som kommer.

Valgkampsak

Innvandringskutt er en kjernesak for mange i det konservative partiet som kjempet for brexit slik at det kunne «ta tilbake kontrollen» over grensene. Partiet satser på at kutt i innvandringen vil trekke velgere til partiet før valget som er ventet neste år.

Mange økonomer påpeker imidlertid at innvandrere er avgjørende for å sikre nok arbeidsplass, særlig innen helse og omsorg.

