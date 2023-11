Eriksen om klimaenighet: – Svært positiv start

Fondet skal sikre støtte til fattige land som rammes av klimakatastrofer. Allerede på første dag av klimatoppmøte ble det enighet om hvordan fondet i praksis skal fungere de første årene.

– Dette er uten tvil en svært positiv start på klimatoppmøtet i Dubai, sier Andreas Bjelland Eriksen i en uttalelse.

En rekke rike land har allerede sagt hva de i første omgang vil betale inn til fondet. Eriksen sier Norge vil kunngjøre sitt bidrag i løpet av de neste dagene.

– Norge vil også jobbe hardt for at klimatoppmøtet gir sterke og tydelige signaler på utslippsreduksjoner, som er det aller viktigste for å unngå tap og skade.

Uttrykket «tap og skade» brukes i klimaforhandlingene om konsekvenser av klimaendringene som det ikke er mulig å tilpasse seg.

