Her blir stadig flere liggende døde lenge før de blir funnet

Det er avisa The Guardian som melder om de dystre funnene. Årsaken til at flere blir liggende døde lenge før de blir funnet, skal være den økende tendensen til sosial isolasjon i samfunnet.

– Mange mennesker ville blitt sjokkert over at noen kan ligge døde hjemme i dager, uker eller enda lenger uten at noen slår alarm i nabolaget deres, sier Dr. Lucinda Hiam ved University of Oxford.

Studien er publisert i Journal of the Royal Society of Medicine.

De fem forskerne som står bak studien sier at pandemien kan ha en rolle i økningen av antall tilfeller. Samtidig har de sett på utviklingen over en lang periode, og konkluderer med at det i stor grad henger sammen med at flere isolerer seg, velger å leve i ensomhet – eller lever i ensomhet mot sin vilje.

Fant ung mumie

Blant tilfellene som legegruppa har studert, er Laura Winham-saken. Winham var 38 år gammel og hadde alvorlige psykiske helseproblemer. Hun ble funnet i leiligheten sin i Woking i Surrey i 2021 og ble omtalt som et «mumifisert skjelett» da hun ble oppdaget. Det gikk mer enn tre år fra hun døde, til hun ble funnet.

Liket av en annen kvinne, Sheila Seleoane (61) ble funnet sterkt nedbrutt i leiligheten sin i London i 2022, to år etter at hun døde.

Også her til lands har det vært tilfeller der personer har ligget lenge før de blir funnet. Blant tilfellene finner vi en hendelse fra 2010 da en mann ble funnet i en leilighet i Oslo. Han hadde ligget død i ni år.

Det seneste tilfellet, er saken der en Bergenskvinne ble funnet død etter flere dager i oktober i år.

[ Disse yrkene har flest helseplager: – Umulig å jobbe til pensjonsalder ]

– Trist lesing

Dr Kamila Hawthorne er styreleder ved fastlegeforeningen Royal College. Hun sier til avisa at hun også tror økningen i antall tilfeller er koblet til ensomhet og tap av sosiale nettverk.

– Denne studien er veldig trist lesning, sier hun.

– Ensomhet er altfor vanlig, og selv om alle aldersgrupper opplever det, kan det være spesielt problematisk for eldre. Påvirkningen det har på en persons helse og livskvalitet er stor. Ensomhet gir en 50 prosent økt risiko for tidlig død, sammenlignet med de med god sosial tilknytning, sier hun til The Guardian.

Studien ble først omtalt i WalesOnline.

I forordet til studien skriver forskerne at de foruroligende funnene i studien krever videre etterforskning, og at de oppfordrer nasjonale og internasjonale myndigheter til å vurdere tiltak som vil gjøre det lettere å identifisere disse dødsfallene i rutinedata.

[ (+) Seltzer ser endring i USA: – De har knekt en kode. Det er genialt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen