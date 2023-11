Røde Kors-leder: Lidelsene på Gazastripen mangler sidestykke

– Det ligner ingenting av det vi har sett som ICRC på Gazastripen i tidligere runder med eskalering, med tanke på omfanget av ødeleggelsen, antallet mennesker som blir drept og såret, sier Mardini til NTB.

Mardini var fredag i Norge for samtaler med norske myndigheter og politikere.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har rundt 140 ansatte på Gazastripen, ti av dem en gruppe nødhjelpseksperter som ankom for to uker siden.

– Leger i sykehusene forteller oss at de aldri har sett et slikt omfang av massedød, sier han. Mardini sier at han hver dag hører hjerteskjærende og skrekkelige historier fra medarbeidere på bakken.

– Det er forferdelige historier om foreldre som skriver navnene på barna sine på armene og beina, som at døden er uunngåelig. Folk lever i konstant frykt for en voldelig død. Omfanget av fordrivelsen er også uten sidestykke. Folk har ingen steder å dra, sier Mardini.

Rundt 2,2 millioner mennesker bor på Gazastripen. I kjølvannet av Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober har den beleirede enklaven blitt utsatt for utallige bombeangrep. Palestinske myndigheter oppgir at nesten 11.000 er drept.