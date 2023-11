Netanyahu: – Vi ønsker ikke å erobre Gaza

– Vi ønsker ikke å erobre Gaza, vi ønsker ikke å okkupere Gaza, vi ønsker ikke å styre Gaza, sier Netanyahu i et intervju med amerikanske Fox News.

Han sier det må dannes en sivil regjering i Gaza, men at Israel vil sørge for at et angrep som det som skjedde 7. oktober, ikke kan skje igjen.

– Til det trenger vi en troverdig styrke som, om nødvendig, kan gå inn i Gaza og drepe drapsmennene. Det er slik vi kan hindre at en Hamas-lignende enhet gjenoppstår, sier Netanyahu.

Etter krigen må vi se et «demilitarisert, avradikalisert og gjenoppbygd» Gaza, sier statsministeren.

Amerikanske tjenestemenn har sagt at de palestinske selvstyremyndighetene (PA) på den okkuperte Vestbredden bør overta styringen av Gaza etter krigen, slik de gjorde før Hamas tok kontroll over den beleirede enklaven i 2007.

Selvstyreledere, inkludert president Mahmoud Abbas, sier en retur til Gaza for PA må følges av en politisk løsning der Israel avslutter okkupasjonen av landområder de tok kontroll over i krigen i 1967. Palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh sa tidligere i uken til amerikanske PBS at selvstyremyndighetene ikke kan returnere til Gaza «på ryggen av en israelsk stridsvogn».

