Ubetinget støtte til Israel i republikansk debatt

– Mitt budskap til Bibi ville vært: «Gjør ferdig jobben med disse slakterne i Hamas én gang for alle, de er terrorister», sa Ron DeSantis da de fem kandidatene fikk spørsmål om hva de ville sagt til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, som bygger mye av sin valgkamp på utenrikspolitisk erfaring, kritiserte president Joe Biden for å presse Israel til å vurdere humanitære pauser.

– Det siste vi trenger, er å fortelle Israel hva de skal gjøre. Det eneste vi bør gjøre er å støtte dem og utrydde Hamas, sa Haley i debatten i Miami

Tim Scott gikk enda lenger og mente Biden burde beordre direkte angrep på Iran, som støtter Hamas, som svar på angrep på amerikanske styrker i Syria og Irak.

Fraværende Trump fortsatt i tet

Debatten om Midtøsten kom etter at kandidatene ble bedt om å argumentere for hvorfor de burde bli republikanernes kandidat fremfor Donald Trump. Ekspresidenten leder fortsatt klart i nominasjonskampen, og valgte også denne gangen å stå over debatten. I stedet holder han sitt eget arrangement noen få kilometer unna.

– Det er på tide at den republikanske ledelsen slutter å kaste bort tid og ressurser, sa Trump og la til at debatten ikke var verdt å se på.

DeSantis kritiserte Trump for å utebli og antydet at ansvaret for partiets dårlige resultater i flere lokalvalg denne uken bør plasseres hos Trump.

– Han sa at republikanerne kommer til å bli lei av å vinne. Jeg er lei av å tape, sa Florida-guvernøren, som var på hjemmebane i Miami.

– Ikke rett president nå

Haley ser også ut til å begynne bli lei av sin tidligere sjef.

– Alle vil snakke om president Trump. Jeg kan si at jeg synes han var rett president til rett tid. Jeg mener ikke han er den rette presidenten nå.

I de første debattene var Haley og DeSantis forsiktige med å angripe Trump for hardt av frykt for støte fra seg Trump-vennlige velgere som de må overbevise for å sikre seg nominasjonen.

Donor melder overgang

DeSantis er også i ferd med å miste viktig økonomisk støtte nettopp til Trump, og det lenge før amerikanerne går til urnene. Hans viktigste donor, hotellgründer Robert Bigelow kunngjorde onsdag at han gir sin støtte – men foreløpig ingen penger – til Trump.

Bigelow vil ikke åpne lommeboken før han er sikker på at Trump unngår å havne i fengsel i en av de mange juridiske flokene han står overfor.

– Han må holde seg unna fengsel. Du kan ikke styre USA fra fengselet, sier Bigelow, som mener straffeforfølgelsen av Trump er politisk motivert.

Angrep hverandre

De fem som deltok i Miami benyttet også anledningen til å angripe hverandre. Blant annet kalte Haley motkandidat Vivek Ramaswamy for avskum da han trakk fram Haleys datter i en debatt om hvorvidt Tiktok bør forbys. Da han påpekte at Haleys datter bruker appen, fikk han klar beskjed om aldri å nevne henne igjen.

Haley og DeSantis, som leder blant utfordrerne, trer tydeligere fram som rivaler og barket sammen i spørsmålet om Kina. De beskyldte hverandre for å være for mottakelige for kinesiske investeringer som guvernører.

