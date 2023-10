USA har gjennomført angrep mot anlegg i Syria som knyttes til Iran-støttede grupper

Anleggene brukes av den iranske Revolusjonsgarden og grupper den støtter opp om, ifølge Pentagon. Reuters skriver at det dreier seg om våpen- og ammunisjonsanlegg og oppgir amerikanske myndigheter som kilde.

– Disse presise selvforsvarsangrepene er en respons på en rekke pågående og stort sett mislykkede angrep mot amerikansk personell i Irak og Syria fra Iran-støttede militsgrupper som begynte 17. oktober, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en uttalelse.

Pentagon opplyser at angrepene ble beordret av president Joe Biden, og advarer om at USA vil ta ytterligere steg om angrepene fortsetter.

Reuters siterer amerikanske myndigheter på at angrepene ikke var koordinert med Israel.

Sjelden advarsel

Biden har sendt en sjelden melding til Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei for å advare mot å rette mål mot amerikanske styrker i Midtøsten, opplyste Det hvite hus tidligere torsdag.

Videre het det at amerikanske soldater den siste uka er blitt angrepet minst tolv ganger i Irak og fire ganger i Syria av Iran-tilknyttede grupper i Midtøsten.

Ifølge Pentagon-talsmann Patrick Ryder ble 21 amerikanere skadd i to av angrepene ved Ain al-Asad-flybasen i Irak og al-Tanf i Syria.

Ifølge Pentagon fikk alle amerikanske styrkene som ble skadd i angrepene, kun lettere skader, og er nå tilbake i tjeneste. I tillegg til soldatene døde en sivilperson som hadde kontrakt med forsvaret, av hjerteinfarkt mens han søkte dekning fra et mulig droneangrep.

Sykehusangrep

Den siste rekken med angrep mot USA begynte etter en dødelig eksplosjon ved et sykehus i Gaza by, som utløste demonstrasjoner i en rekke muslimske landet.

Israel har pepret Gazastripen med luftangrep siden Hamas gikk til angrep mot landet 7. oktober, men israelerne avviser at de sto bak eksplosjonen ved Al-Ahli-sykehuset, noe amerikansk etterretning også setter sin lit til.

Helsedepartementet i Gaza opplyste torsdag at 7028 mennesker er drept så langt i krigen. Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra helsemyndighetene.

Biden sa onsdag at han ikke har tro på dødstallene som oppgis fra Gazastripen.

Trapper opp

USA har de siste ukene sendt ytterligere 900 soldater til Midtøsten. I tillegg har amerikanerne sendt krigsskip og jagerfly. Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper.

Fra før av har amerikanerne utstasjonert rundt 2500 soldater i Irak og 900 i Syria for å bistå i arbeidet med å holde nede den ytterliggående islamistgruppa IS.

En bekymring er at krigen mellom Israel og Hamas skal spre seg til resten av regionen og gjøre amerikanske soldater på isolerte baser om til mål.

Austin sier at USA ikke ønsker at krigen mellom Hamas, som støttes av Iran, og Israel skal utarte til en storkrig i regionen. Men han understreker at USA ikke vil nøle med å gjennomføre ytterligere angrep om de iranskstøttede grupper fortsetter angrepene.

