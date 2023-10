USA: Etterlyst mann skal ha drept dommer etter å ha mistet foreldreretten

Dommer Andrew Wilkinson (52) ble torsdag skutt og drept i sin egen oppkjørsel utenfor byen Hagerstown. Noen timer tidligere hadde Wilkinson fradømt den nå drapsmistenkte 49-åringen foreldreretten.

– Det var et målrettet angrep, sa sheriff Brian Albert i fylket Washington på en pressekonferanse lørdag.

Bevæpnet og farlig

Mannen hadde også fått forbud mot å ha kontakt med barna, samt blitt dømt til å betale 1100 dollar i måneden i barnebidrag til sin fraskilte kone, ifølge AP.

Politiet meldte lørdag at de har funnet den mistenktes bil i et skogsområde. De anser mannen som bevæpnet og farlig og har utlovet en dusør på 10.000 dollar for opplysninger som fører til pågripelse av ham. Både lokalt, delstatlig og føderalt politi er engasjert i jakten på 49-åringen.

– Vi skal fange denne fyren, det er bare et spørsmål om tid, sier Albert. Hagerstown ligger 10–15 mil øst for byene Baltimore og Washington D.C.

Dommere utsatt

Dommere over hele USA har de siste årene vært mål for trusler og noen ganger vold. I juni i fjor ble den pensjonerte dommeren John Roemer drept i det politiet betegnet som et målrettet angrep. I 2020 ble den 20-årige sønnen til en dommer i New Jersey skutt og drept.

I august i år ble en kvinne i Texas siktet for drapstrusler mot dommer Tanya Chutkan, som leder den føderale saken der Donald Trump er tiltalt for forsøk på å endre valgresultatet i 2020.

I fjor måtte president Joe Biden beordre døgnkontinuerlig sikkerhet rundt familiene til dommerne i landets høyesterett under behandlingen som endte med oppheving av Roe vs. Wade-kjennelsen om abort fra 1973.

