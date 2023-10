Joe gjør jobben

Samtidig som Jonas Gahr Støre i går møtte i Stortinget til spørretime, landet USAs president Joe Biden i Tel Aviv. Mørket senker seg over denne regionen, sa statsminister Støre på utfordring fra representanten Erna Solberg.

Konteksten er nå den mest dramatiske og tragiske man kan tenke seg. Konflikten settes på spissen av tirsdagens katastrofale angrep på Al-Ahli-sykehuset i Gaza der så mange som 500 mennesker skal være drept. Hamas hevder Israel står bak, hvilket er det mest nærliggende gitt situasjonen, Israels militære var raskt ute med å avvise at de har rammet sykehuset, og hevder å ha videobevis for at raketten stammet fra Gaza selv.

Støre har vist sitt format og balansert på imponerende vis

Israels støttespillere vil hardnakket støtte deres versjon. Palestineres svarer med det samme. Og illustrerer godt konfliktens håpløse natur. Kan denne tragedien likevel være en vekker, et siste sjokk i denne krigen?

Regjeringen skal ha ros for sin håndtering av den nye storkonflikten mellom Israel og palestinerne. Svært få land har offisielt ytret kritikk av Israel. Det skal bare være Irland, ved siden av Norge, som offisielt har gått ut mot Tel Aviv. Støre har støttet Israels rett til å forsvare seg, men har samtidig advart mot at den militære kraften som Israel nå gjengjelder med, ikke er forholdsmessig.

Støre har vist sitt format og balansert på imponerende vis i sine vurderinger i en konflikt hvor rasjonalitet har opphørt og bare sjåvinismen har levelige kår.

Støres kritikk er møtt på typisk vis. «Jeg synes det er rart at fordømmelsen fra Norge er rettet mot Israel og ikke Hamas, fordi det er Hamas som styrer Gaza. De er ansvarlige for denne situasjonen», sa oberstløytnant Conricus til NTB. Ingen skulle belære Israel om proporsjonaliteten i Israels gjengjeldelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Støre var glad for USAs engasjement i Midtøsten-konflikten. (Heiko Junge/NTB)

Statsministeren, regjeringen og derfor Norge har fordømt det som må fordømmes, nemlig terroren mot Israel og sivile uskyldige. Men vi har også fordømt Israels evakuering av en million mennesker og blokade, som har betydd mangel på mat og vann, strøm og medisiner til sivilbefolkningen som er brudd med folkeretten.

I Stortinget onsdag ble statsministeren utfordret til tydeligere ordbruk av Rødts Marie Sneve Martinussen. «Her og nå må vi være en stemme som minner om behovet for å beskytte sivile, minner om forholdsmessighet, sier fra om det på en måte som gjør at partene lytter til oss. Derfor må vi være opplyste og balanserte», sa Støre.

«Vi må understreke til begge parter at de har et ansvar for å stoppe voldshandlingene, få temperaturen ned og komme over i et annet spor. Norge sier det på vår måte i alle de kanalene vi kan, men tyngre aktører enn oss som må inn i dette mest aktivt. Derfor er det positivt at USAs president engasjerer seg som han gjør», fortsatte statsministeren.

3000 palestinere skal være drept så langt. Halvparten av dem kvinner og barn. På israelsk side er 1400 drept, og et hundretall tatt til fange.

Når er det mange nok døde palestinere? Nå er Israels rett til selvforsvar oppfylt? Og hvordan kan kampen mot Hamas vinnes? Krigere og ledere kan drepes, men ånden i Hamas’ kamp kan ikke skytes. Etter Hamas vil det kommet et nytt Hamas, en ny generasjon krigere like glødende i sitt hat.

Men framtidas løsning kan begynne allerede nå, før en tragedie er blitt til en humanitær katastrofe og sårene blir enda dypere. Derfor er det all grunn nå til å anerkjenne USA som har tatt på seg å nedskalere situasjonen. Den annonserte bakkekrigen som alle har advart mot, er ennå ikke fullbyrdet. Fra en invasjon av Gaza er det ingen vei tilbake. Nå ligger veien mot en fredelig løsning fortsatt åpen.

USAs utenriksminister Anthony Blinken har hatt lange møter med statsminister Benjamin Netanyahu, og nå er president Joe Biden på plass bare noen mil fra Gazas murer. USA legger nå sine supermaktskrefter inn i å unngå en forverret konflikt på Gaza, som har stort potensial til å spre seg.

Unngår partene en bakkekrig nå, og begge sider stanser sine angrep, kan verdenssamfunnet ta et steg tilbake fra avgrunnen. Og kanskje kan en fred gi ny næring til den fornuften som en gang inspirerte Oslo-avtalen. Dramatikken og konsekvensene i denne utgaven av Israel/Palestina-konflikten har skremt og opprørt en hel verden. Krigen truer nå alles fred, truer med å destabilisere alt, og det kan derfor være et vendepunkt vi nå står foran. Med sykehustragedien tirsdag som et flammende symbol.

Det globale fellesskap kan forhåpentligvis innse, også av ren egennytte, at det må settes inn nye og sterkere krefter for å skape en varig løsning. For dette kan ikke fortsette. Og vi vil ikke tilbake hit. Voldsspiralen må stanses, av noen. Det er lov å − vi må − håpe på et amerikansk mirakel i Midtøsten.

Hvis USA og Biden vinner freden, er ikke det heller noe dårlig utgangspunkt for neste års amerikanske presidentvalg. Støres lederegenskaper som statsmann i krise, burde også kunne gi større uttelling i norsk politisk konkurranse.

