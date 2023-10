Forskere: Elon Musks X sprer mye desinformasjon om Hamas-Israel-konflikten

EU-kommisjonen har tidliger i høst advart om store megder av falske nyheter i det sosiale nettverk X, tidligere Twitter, eid av forretningsmannen Elon Musk. En analyse utført av EU, viser at X har den største andelen desinformasjon av alle plattformene som ble undersøkt.

Nå advares det igjen om desinformasjon som spres via X, denne gang om krigen mellom Israel og Hamas.

Desinformasjon om de siste dagers grufulle hendelser i Israel og på Gaza har spredt seg på alle de store sosiale medieplattformene, inkludert Facebook og TikTok. Men ifølge forskere og EU kommer X dårligst ut og viser minst vilje til å gripe inn.

EU hardt ut

Tirsdag denne uka advarte EU-kommissær Thierry Breton Musk om at X sprer «ulovlig innhold og desinformasjon» etter Hamas-angrepet mot Israel sist lørdag. Breton postet advarselen på X.

EU har vedtatt noen av strengeste internettlovene i verden og krever blant annet krever at plattformer bekjemper falske nyheter.

Musk svarte Bretons innlegg med følgende kommentar: "Vennligst skriv opp bruddene du henviser til på X, slik at publikum kan se dem."

Får del av annonsesalget

Under Musk har X bedt brukere å betale for å få verifisert kontoene sine, og de lar også enkelte brukere få en del av annonsesalget under et inntektsdelingsprogram.

- Disse endringene gir nå folk som er villige til betale for kontoene sine, et insentiv til å spre provoserende eller falske påstander for å få opp antallet følgere, sier Renee DiResta, forskningsleder ved Stanford Internet Observatory.

- Noen av disse kontoene på X ser ut til å ha blitt satt opp nylig for å nå ut og spre feilinformasjon om krigen, påpeker Jack Brewster, bedriftsredaktør i Newsguard, som lager pålitelighetsvurderinger av nyhetsnettsteder.

Falsk informasjon er også spredt på andre nettsteder, som meldingsappen Telegram og TikTok

- Men feilinformasjon ser ut til å være mest utbredt på X, ifølge Brewster og Tamara Kharroub, viseadministrerende direktør ved forskningssenteret Arab Center Washington DC.

En talsperson for Telegram har opplyst at selskapet ikke har "kapasitet til å bekrefte informasjon." TikTok svarte ikke på forespørselen om kommentar.

Feilinformasjon

Reuters Fact Check trekker frem flere eksempler om feilinformasjon på X, blant annet en video som angivelige viser Hamas-krigere med et kidnappet barn, og en video fra en konsert av den amerikanske artisten Bruno Mars, som feilaktig gir inntrykk av å være fra den israelske musikkfestivalen som ble angrepet av Hamas.

En annen falsk påstand som nylig er spredt på X og Metas plattform Facebook, viser et amerikansk regjeringsdokument som godkjenner åtte milliarder dollar i militær bistand til Israel.

En talsperson fra Meta kommenterte forholdet med at et team av eksperter, inkludert hebraisk- og arabisktalende, overvåker den raske utviklingen i sanntid.

Jobber med saken

Trust and Safety-teamet hos X sier at de jobber med å fjerne falsk informasjon om Israel-Hamas-krigen.

- Fordi hendelsene fortsetter å utvikle seg svært raskt, har en ledergruppe vurdert situasjonen som en krise som krever det høyeste nivået av respons, heter de i uttalelsen fra sikkerhetsteamet til X, ifølge det amerikanske nettstedet Wired.

Ifølge Wired deler derimot Musk selv konspirasjoner og chatter med folk fra den ekstreme QAnon-bevegelsen. QAnon er en internettbevegelse og en samling konspirasjonsteorier som omfatter påstander fra høyreradikale amerikanske grupper.

Et pengeincentiv

Musk har de siste dagene vist til en ny funksjonen som lar X premium-abonnenter bare se svar fra andre som er villige til å betale åtte dollar i måneden, noe Musk mener ville gjøre problemet med spredning av spam mindre.

Kritikere mener derimot at dette fører til at mange som ikke er villige til å betale for premium-abonnement, ikke legger ut kommentarer eller motinnlegg.

- Det er nå et pengeinsentiv for å legge ut innhold som engasjerer - uansett hvor sannferdig det er, mener Wire.

Tidligere denne uka opplyste X i et innlegg på plattformen at de hadde fjernet nyopprettede kontoer tilknyttet den islamistiske gruppen Hamas og at de hadde aksjonert mot titusenvis av innlegg for deling av ulike former for voldelige, hatefulle ytringer. Men X avslørte ikke hva slag aksjoner det var snakk om.

Ikke nok

Men kritikerne er ikke fornøyd.

- I stedet for å takle det farlige desinformasjonsproblemet på plattformen sin, har Musk fortsatt med å spre desinformasjon om konflikten, blant annet ved å styrke antimuslimske konspirasjonsteorier, skriver Wired.

En del av utfordringen for dem som bekjemper falsk informasjon på nettet, er at Musk har gjort det vanskeligere å spore omfanget av falske meldinger på X.

Forskere som studerer opprinnelsen og spredningen av feilinformasjon, forteller til Reuters at de har mistet muligheten til automatisk å spore søkeord, hashtags og annen informasjon om sanntidshendelser, ettersom X fjernet tilgang til et dataverktøy som var gratis tidligere.

Verst av alle

Analysen utført av EU tidligere i høst, viste altså at X hadde den største andelen desinformasjon av plattformene som ble undersøkt.

Analysen gikk over tre måneder og ble utført i Spania, Polen og Slovakia, som alle har hatt eller skal ha valg. EU-kommisjonens visepresident Vera Jourova understreket at analysen viste at X scorer dårligere enn EUs minstestandard når det gjelder feilaktig og misvisende informasjon.

Twitter var et av flere titall selskaper som i 2018 undertegnet på en frivillig ordning om å respektere EUs standarder. Etter at Twitter ble kjøp opp av Musk og gitt navnet X, har selskapet trukket seg fra denne ordningen.

Selv om X skiller seg ut negativt, understreker EU at også Google, TikTok, Microsoft og Meta må gjøre mer for å håndtere desinformasjon.

EU mener mye av desinformasjonen kommer fra Russland som bruker sosiale medier til å føre en "krig" mot demokratiet.

Jourova sier at Moskvas desinformasjon er et våpen for massemanipulasjon på flere millioner euro rettet både internt mot russerne, så vel som mot europeere og resten av verden.

